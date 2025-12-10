國軍官兵易成詐騙與滲透目標 國防部啟動打詐、防諜雙軌防線

照片來源：中華民國陸軍臉書

台灣天天發生嚴重詐騙案，被海內外媒體稱為「詐騙天堂」，單月如2024年12月財損124億元，2025年5月達87億元，今年11月詐騙金額高達59億元，平均每日近2億元。由於國軍官兵很容易成為金融詐騙與違法借貸受害者，一旦背負財務與債務壓力，便成為中共情工與地下錢莊利誘、脅迫、發展共諜組織的主要入口。

打詐不只是保護官兵個人、維護軍紀的工作，也可視為一場國軍自我防護的「反滲透前哨戰」，搭配防共諜機制，防止這些已經金錢損失的官兵被進一步拉進敵方情報網。

國防部今（10）日表示，中共近年持續加劇對我國竊密蒐情攻勢，並運用在台協力者及網路社群利誘吸收國軍現、退役人員，藉以發展共諜組織，本部特蒐整近年偵破共諜案件，剖析案件態樣與手法，研提防處作為。

國防部分析近年中共滲透案件態樣，指出是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手法，進而發展組織蒐情。國防部審視相關案件，發現目前中共是以鎖定具財務問題的官兵為主要接觸對象。

中共情報工作者透由地下錢莊、當鋪，及運用網路平台廣告吸引官兵借貸，藉以取得官兵個資，鎖定財務需求官兵，以網路接觸、小額借貸、債務協處及債務脅迫等方式，誘吸官兵拍攝宣誓效忠影片、協助發展共諜組織及蒐集國軍內部資訊等不法行為。

另外，國防部也指出，中共以無差別滲透、無所不用其極方式，以網路接觸利誘與脅迫積欠債務官兵刺密蒐情，造成單位公務資訊外洩，需增派人力妥採損害管控作為外，並嚴重影響基層部隊領導統御與內部管理困擾，進而阻礙戰訓本務工作推展。

國防部進一步指出，統計國防部偕同司法機關共同偵破案件，達9成以上案件為官兵主動檢舉與內部清查發掘，顯見國軍反情報教育及內部稽查機制具有成效，本部持續將中共滲透態樣與手法，製作多元保防教育節目，透由莒光園地等平台推播，藉以鞏固官兵安全警覺與愛國信念，並鼓勵透由本部檢舉管道舉報違常不法。

為瞭解接觸及參與國防機密事務人員安全顧慮，國防部於114年2月訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍文職，依接密等級區分實施安全調查，經查無危安疑慮者，授予接密資格，建立國軍「接密資格認證」機制。

提到「國軍詐欺防制執行概況」，國防部說明，打擊詐欺為國家重要政策，本部為落實政府政策，遵行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0，就「識詐」及「防詐」等面向成立國軍詐欺防制工作小組。

分別納編政戰局、主計局、總督察長室等單位，透過辦理實體課程、製發文宣等方式對國軍官兵實施反詐教育宣導；另外配合數位發展部就涉嫌以國軍名義施以詐欺的通報案件，辦理案件分辦、管考及通報，期望藉由工作小組的模式，發揮整體統合力量，全面推展國軍反詐工作，確維部隊紀律。

在國軍識詐實體教育宣導方面，國防部辦理識詐實體教育宣導，由單位主官（管）、法制官、監察官及財務官或專業人士擔任授課教官，分別針對一般官兵、監察幹部與部隊主官（管）及財務人員辦理法治、軍紀及財務教育，強化官兵防詐意識。

國防部除辦理實體宣導，更利用多元管道以擴大宣導效益，分別為廣播節目、電視節目、社群媒體、跨部會合作。國防部與漢聲廣播電台合作製播節目，邀請檢調機關針對反詐騙主題實施宣導，強化官兵反詐意識。國防部也與莒光園地製作識詐教育節目，教育官兵識詐觀念，並於社群媒體刊登本部自製圖卡、漫畫等文宣，擴大宣導觸及率。

國防部邀請檢、警、調機關入營實施反詐宣導，就近期案例及新型詐騙手法實施宣導，強化官兵反詐意識，也與金融研訓院簽署合作備忘錄，培訓種子教官協助官兵強化財務防護力，辦理軍士官兵理財課程，以建立正確理財觀念。

國防部強調，面對中共滲透威脅，強調嚴陣以待，透過各項內控稽核機制，建構安全防線，並持續運用國安聯防機制與國安團隊密切協作，共同反制中共滲透，確保國家與國防安全；而面對詐騙案件及涉法官兵，本部秉持勿枉勿縱及嚴懲不貸原則，維護部隊紀律，持恆教育官兵守法意識。

