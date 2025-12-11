國軍實彈射擊凸槌檢討 村民怒:瞄準共匪別打台灣人

中部中心 ／李文華 彰化報導

這個月四號，陸軍在彰化溪州鄉進行實彈射擊演練，一枚155公厘榴彈卻飛進社區，巨大聲響嚇壞民眾，也有三戶民宅遭到波及受損。當地議員邀集軍方代表和當地居民溝通，聽取心聲，村民就說砲彈應該要瞄準中國共軍，怎麼會打向自己人呢？要求軍方務必檢討。





國軍實彈射擊凸槌開檢討會 村民怒：瞄準共匪別打台灣人

軍方表示一定會檢討相關作業流程確保演訓安全 但也請民眾給國軍多多鼓勵。（圖／翻攝畫面）





國軍實彈射擊演練，榴彈射偏，炸壞民宅圍牆，地方議員邀集軍方代表，聽取溪州鄉村民心聲，地方耆老越說越生氣，榴彈請瞄準共匪，怎麼會偏離目標區，誤打自己人呢？凸槌演練，發生在這個月四號，陸軍在溪州鄉進行實彈演練，沒想到155公厘榴砲射偏，飛進社區，毀了民宅圍牆、遮雨棚還有鋁門，共三戶受波及，民眾至今心有餘悸

國軍實彈射擊凸槌開檢討會 村民怒：瞄準共匪別打台灣人

溪州鄉的耆老當著軍方代表的面前說 砲彈應該要瞄準共產黨 而非打台灣人。（圖／翻攝畫面）





軍方派出代表聽取意見，承諾會檢視演練流程，確保安全。演習凸槌，這回沒鬧出人命，算是不幸中的大幸，軍方表示，會持續調查釐清原因，對於相關疏失承諾，會進行檢討，但也希望民眾，能多給國軍鼓勵。





