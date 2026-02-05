國軍將有機器狗、地面無人載具 顧立雄親曝國防創新小組2年成效

為了肆應戰場變化，以及建立強韌嚇阻戰力，國防部參考美國「國防創新單位（Defense InnovationUnit, DIU）」作法，於2024年2月1日成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，協助提升整體防衛能量。在這兩年之中，到底做了些什麼？顧立雄透露，今年會有3項原型開發，其中，也將小批量採購無人地面載具、四足機器人等。也就是說，未來國軍將出現像機器狗等無人地面裝備。

針對國防創新小組目前成效，顧立雄表示，國防創新小組積極探尋民間成熟產品及創新技術，透過廠商交流、國外觀展、駐外單位協助蒐集、委託研究管道等，去年舉辦117場次商情交流，2026會執行衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統、智慧化倉儲管理等3項原型開發作業，還有繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等10項少量現貨測試，並循產業化圓桌會議執行無人機7項、資安類3項的研發補助作業，促進發展。

顧立雄也透露，未來在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署有實績新興裝備，使國軍有最新科技，並運用最新武器裝備發展戰術戰法，快速籌獲部署，國防部會用原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，都會小批量採購測試、快速建案且儘速獲得。

國防研究方面，顧立雄則表示，重點在無人載具跟反制偵搜、資電防護、航太動力跟飛彈系統、創新不對稱技術，去年共執行130項研究案，有效掌握關鍵技術發展，因應人工智慧快速崛起，國防部去年10月成立人工智慧專案辦公室，導入具有AI功能技術，來建立數位資料管理制度跟標準，確保資料正確性、一致性跟可用性，來擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，資料治理、數位治理是基本功夫，奠定引進並強化AI治理能力，加速國軍現代化進程。

顧立雄強調，投資國防是在投資和平，面對當前快速變動國際情勢、日益複雜安全環境，堅信自助而後人助，國防安全掌握在手中，國防部提出了強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，也希望立法院能夠趕快付委；行政院的版本跟不管還有多少人願意提出另外的版本，都希望一起付委、一起討論，就是希望儘速籌獲國軍迫切需要的關鍵武器裝備，展現堅定守護國家、維護現狀的決心跟意志，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力與實力來守護和平；國軍也會不斷深化跟友盟國家的多邊安全合作與軍事交流，構築堅實的區域的嚇阻網絡，共同提升多域的作戰韌性，努力來維護區域的和平與穩定。

