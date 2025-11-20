國軍將領大幅異動 傳劉任遠接副部長、黃志偉接空軍司令

國軍高階將領傳出將大幅異動，據了解，國防部的軍政副部長柏鴻輝因另有任用，預計由總統府戰略顧問劉任遠上將接任；國防大學校長劉志斌上將屆齡退役，將由空軍司令鄭榮豐上將接任，副參謀總長兼執行官黃志偉上將則升任空軍司令，其職位將由副參謀總長蔣正國中將接任、晉升上將。相關人事若經過賴清德總統核定，預估12月1日生效。

劉任遠。(圖/總統府)

此外，據《自由時報》報導在中、少將部分，第10軍團指揮官李榮華中將預計升任陸軍副司令，其職務由總統府侍衛長邵智君中將接任，副侍衛長陳宏詩少將則升任侍衛長、晉升中將。

國防部全動署長李定中中將屆齡退役，將由第8軍團指揮官廖建興中將接任，其職務由花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將接任，花東防衛部指揮官則由黃超政少將接任、晉升中將。

鄭榮豐。(圖/總統府)

後備指揮部指揮官劉協慶中將也屆齡退役，預計由陸軍教準部指揮官俞文鎮中將接任，其職務由第6軍團副指揮官孔乃德中將接任，第6軍團副指揮官則由尹昌榮少將接任、晉升中將。

至於外界也關注海軍司令是否同步調整，據了解，由於自製潛艦海鯤號目前正處於海測關鍵階段，高層傾向現任司令唐華上將留任，未來待進展明朗後再行調整。

黃志偉。(圖/總統府)

柏鴻輝是空軍官校70年班，歷任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等，中將退役後，2021年出任軍政副部長迄今，外傳可能轉任漢翔公司董事長。

劉任遠是空軍官校74年班，歷任空軍參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副司令、空軍司令等，2024年11月調任總統府戰略顧問，此次若獲賴清德拍板人事，將重返國防部「回鍋重用」。

柏鴻輝。(圖/中天新聞)

