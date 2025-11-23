國軍將領異動12/1生效 花防部指揮官劉暐欣接任八軍團指揮官
軍方人士今天表示，國軍高階將領異動，包括協助花蓮地區調度救災的花防部指揮官劉暐欣中將，將調任負責南部地區救災及防務的八軍團指揮官；憲指部政戰副主任、前軍事新聞處副處長張博彥上校，將接任馬防部政戰主任。軍方人士指出，相關人令已發布，將於12月1日正式生效。
國軍高階將領將有異動，軍方人士證實，陸軍計畫處長黃超政少將接任陸軍花東防衛指揮部指揮官，晉升中將；陸軍司令部戰備訓練處長尹昌榮少將，接任六軍團副指揮官、晉升中將；八軍團參謀長侯嘉倫少將接任國防部人次室次長、晉升中將。
少將部分，陸軍戰備訓練處副處長葉雲五上校，接任陸軍花東防衛指揮部參謀長、晉升少將；陸軍南測中心副指揮官黃耀霆上校，接任裝甲564旅旅長、晉升少將；總統府侍從官楊俊陵上校，接任陸軍五八砲指部指揮官、晉升少將；國防部訓次室戰力處副處長胡雅中上校，接任陸軍台東地區指揮部指揮官、晉升少將。
憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校，接任陸軍馬祖防衛地區指揮部政戰主任、晉升少將；空軍後勤處副處長李有恆上校，接任空軍第一後勤指揮部指揮官、晉升少將；軍備局工營處副處長陳家揚上校，接任軍備局工營中心主任、晉升少將。
調動部分，花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將，調任陸軍八軍團指揮官；陸軍台東指揮部指揮官孫進德少將，接任國防部政務辦公室公共事務處長。
值得一提的是，劉暐欣為陸官80年班畢業，民國104年7月以擔任陸軍裝甲542旅長職務時，獲晉升陸軍少將，並兼任漢光31號演習國防戰力展示部隊訓練組長，負責地面部隊閱兵和分列式的訓練任務；後續歷經北測中心指揮官、六軍團參謀長等職，並在112年8月升任六軍團副指揮官、同年底晉升中將，113年9月調任花防部指揮官迄今，此次花蓮地區受災之際，協助總協調官季連成調度救災，獲得肯定。
另外，接任馬防部政戰主任的張博彥，曾任202指揮部政戰主任、國防部軍事新聞處副處長等重要職務，過去在陸軍269旅遭遇數起軍紀事件時臨危受命擔任「救火隊」，特別的是，體育系畢業的他曾任憲兵特勤隊，為維持體能，迄今不菸不酒並保持高強度運動，
軍方人士指出，中將、少將相關人令均已完成發布，將於12月1日正式生效。
