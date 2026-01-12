國軍對外採購子彈遭質疑貴3倍 顧立雄：過去台製非全彈

變換姿勢、更換彈匣，國軍近年持續加強實彈射擊訓練，不過國軍對外採購步槍彈藥價格，卻引發關注，國民黨立委馬文君曾質疑，國防部過去自製5.56公厘步槍彈每顆價格約6元，還曾外銷美國，現在對外採購價格卻貴了3倍。

國防部長顧立雄回應，「這兩個都是由美方來提供發射藥、底火，跟包裝材等原料，而且還有提供運輸等等，205廠它所負責的是只有彈頭、銅殼跟組裝的部分。」

國民黨立委馬文君指出，「從93年開始一直到現在，每年有4000多萬發，你用的都是鋼芯彈，可是我們卻從來沒有採購過。」

國防部長顧立雄回應，「委員至少現在資料顯示110年的時候，還只有2340萬發，訓量就一直增加。」

顧立雄強調，當年205兵工廠替美軍產製M855鋼芯子彈每發6元，是因為台灣只負責彈頭、彈殼跟加工。軍備局長林文祥則表示，這次我方採購的M855鋼芯子彈，目前國軍自製成本16.18元，外購得標價15.53元，另外也證實台美雙方已著手共同生產新式155榴彈砲彈，將逐步推展到其他彈藥。

不只彈藥，槍枝也是強化部隊戰力重點，國造T112新式步槍正在加速生產，不過近期有民眾發現海軍陸戰隊戒護營官兵，換裝美製M4A1步槍。顧立雄證實，M4A1是美方軍援物資，正持續透過軍援、生產跟必要外購等方式，加速部隊獲得適切的個裝跟戰鬥裝備。

國防安全研究院助理研究員許智翔分析，「M4A1適合近接作戰、城鎮戰，或者是在車輛裡面攜帶的卡賓槍，T112來說的話，它是基本上槍管再多個2吋，所以跟T91相比，它的精準度會再提高一些。」

國防部估計到2028年將量產8.6萬枝T112步槍，來滿足地面部隊換裝需求，學者認為，M4A1跟T112可以應對不同的任務情況，兩者都會是國軍利器。