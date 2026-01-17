國軍導入「引信裝配設備」 邁向智慧化

記者張雅淳／專題報導

為提高彈藥裝配安全性與效率，國軍各彈藥整修所近期完成「引信自動裝配系統」建置，該系統內建電子功能，讓彈藥部隊能在半自動化人機分離作業環境中，精準進行引信及彈體裝備，並可遠端觀測顯示作業過程各項數值，且具防爆、防靜電等防護設計，深具指標性意義。

人機分離 提升作業安全

國軍彈藥作業過去多仰賴人力與手工具操作，為消除作業風險，陸軍後勤指揮部委中山科學研究院研發具防爆隔艙、氣壓控制設備及監控系統的「引信自動裝配系統」，期透過人機分離、電子監控等特性，提升作業安全。由於各單位整修彈種特性不同，實際作業搭配設備選用的夾具與操作模式，也會調整配置。

裝配系統強調自動化與智慧化，系統內建的電子「氣壓控制」與「扭矩感測」功能，能依設定自動校正裝配角度，並透過機械手臂精準掌控引信旋入時的扭矩與角度，進一步操作引信及彈體接合。此外，裝配過程系統即時顯示扭力值與緊固狀況，也能讓作業人員便於遠端監控與操作，透過人機分離的設計概念強化作業安全性與穩定度。

在安全裝置部分，裝配系統具備防爆隔離、防靜電及作動異常停機等防護機制，透過層層防護機制以及標準作業程序，進一步為精準裝配作業奠定安全基礎。

分級訓練把關 強化後勤量能

陸軍第5地區支援指揮部彈藥庫番社整修所所長鄧少校表示，為提升彈藥整修安全與作業品質，國軍持續推動整修線自動化與現代化改良，新式裝配系統引進不僅顯著提升彈藥整修效率，也大幅降低人員作業時風險。

鄧所長進一步指出，系統引進初期，單位即排定作業人員分梯次學習，並運用模型彈實施教育訓練，要求官兵熟悉操作面板與基本故障排除，待操作流程熟悉、通過訓練檢核後，方可進階至實彈相關作業；他強調透過裝配系統導入，彈藥整修線全面邁向智慧化與安全化發展，能有效提升整修效率與品質穩定度，進一步強化國軍後勤補保能量。

為提高彈藥裝配安全性與效率，國軍各彈藥整修所近期完成「引信自動裝配系統」建置，該系統內建電子功能及多重防護設計，彈藥部隊能在半自動化人機分離作業環境中，精準進行引信及彈體裝配，強化作業穩定度。（記者張雅淳攝）

國軍各彈藥整修所近期完成「引信自動裝配系統」建置，提升整體彈藥修製流程效率。（記者張雅淳攝）

透過遠端操控，能確保作業人員安全，同時自動化操作，能提升引信裝配的穩定度。（記者張雅淳攝）