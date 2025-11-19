國軍小聯勇操演屏東登場 展現"陸空聯合作戰"實力

南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

國軍的小聯勇操演，從18日晚間起，在屏東恆春三軍聯訓基地展開，進行日夜實彈射擊，19日上午，出動IDF戰鬥機、眼鏡蛇攻擊直升機，對空實彈射擊，場面相當震撼，而陸戰隊99旅，也集結各式戰車等軍事裝備，展現國軍陸空聯合的作戰實力。





小聯勇操演屏東登場！ 展現「陸空聯合作戰」實力

眼鏡蛇攻擊直升機，接連發射2.75吋火箭彈，以及20機炮，場面震撼驚人。（圖／民視新聞）





IDF戰鬥機升空，發射好幾發熱焰彈，躲避敵軍的射擊，現場炮聲隆隆，火光劃破天際。緊接著，出動眼鏡蛇攻擊直升機，接連發射2.75吋火箭彈，以及20機炮，場面震撼驚人。這是在屏東恆春三軍聯訓基地，展開的小聯勇操演，18號晚間，率先展開夜間實彈射擊，19號上午，進行一連串空中模擬作戰。軍事迷表示，很震撼，那個砲聲就很震撼。軍事專家紀東昀表示，陸航部隊也出動了AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，來偕同陸戰99旅，對山頭實施地空聯合作戰，加強進攻的效果。

小聯勇操演，19日進行陸空聯合模擬作戰。（圖／民視新聞）





陸戰隊99旅也加入小聯勇操演，集結戰車以及甲車等各式軍事裝備，操演過程中，戰車就射擊位置，發射戰車砲，眼鏡蛇攻擊直升機飛過上空，進行戰場追擊。軍事專家紀東昀表示，這次的小聯勇操演，應該也是陸戰隊的戰車部隊最後一次操演，陸戰隊未來他們整個編裝的改變，將會走向更為輕薄、短小、快速反應的部隊，來因應未來整個作戰環境的改變。

操演部隊，展現平時的訓練成果，儘管中國近日在黃海進行實彈演練，我國的實戰演訓，也向外界展現國軍堅實的作戰能力。





原文出處：小聯勇操演屏東登場！ 展現「陸空聯合作戰」實力

