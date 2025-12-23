國軍岡山分院新人體離心機大樓「1機2儀」 大幅提升飛安與訓練量能

記者孫建屏／高雄報導

國軍高雄總醫院岡山分院航空生理訓練中心新型人體離心機大樓今（23）日圓滿落成啟用，新大樓建置新型人體離心機、 抗G訓練評估儀及常壓缺氧訓練儀等「1機2儀」3項新式裝備，將進一步優化航空生理訓練品質，強化飛行員抗G效能，提升國軍航空醫學及生理訓練成效。

新型人體離心機具備旋轉式吊艙，座艙配置仿F-16型機，數位儀表可配合切換為F-16、IDF、M2000型機，並提供多種訓練模式，符合空軍現役戰機訓練需求，且其模擬G力最高可達15G，飛行員能在貼近真實飛行的高G力環境下，訓練正確抗G動作，以強化飛行安全。而弧形投影螢幕提供水平120度、垂直70度視角，在沉浸式的飛行視效下，搭配真實座艙布局，更使訓練時有「身臨其境」的感受。

同時，在教官控制室具備系統操作控制台，可設定、建置、控制訓練課程，並藉由生理訊號監控台進行肌電圖等多項訊號量測監控，在訓後以任務歸詢系統，檢討訓練流程，提升訓練成效。

由於新型人體離心機動力採電力驅動，搭配齒輪變速箱及飛輪儲能系統，較現有離心機的油壓系統更能滿足連續運轉時G力峰值需求，以及縮短訓練間隔，增進訓練量能。

抗G訓練評估儀由航空生理訓練中心與中科院共同研製，主要使飛行員在進入離心機訓練前，先熟悉如何正確地執行抗G動作，熟練技巧進而降低G力昏迷發生。訓練時，學員須配合座艙前方螢幕顯示的呼吸引導曲線，進行3秒換氣訓練，前方螢幕同時顯示腿夾壓力感測值，確認用力方式是否正確，並設置生理裝置監測訓員安全，提供客觀參數評估訓員抗G動作執行成效。

常壓缺氧訓練儀主要在提供模擬飛行的環境，運用氧氣、氮氣混合使訓員產生缺氧症狀，訓練飛行員察覺缺氧初期徵兆，並學習緊急處置的程序，以了解缺氧對人體的不良影響與熟悉氧氣裝備正確使用方法。其飛行模擬系統採通用型模擬座艙，藉由面罩供學員呼吸不同飛行高度（0-40000英尺）相對應氧氣濃度的模擬空氣，透過座艙中央廊板設置認知測試觸控螢幕，可提供多樣化的缺氧認知訓練與測試，同樣也有設置生理裝置，監測訓員狀況，系統可立即供應100%氧氣，以維訓練安全。

國軍岡山分院航空生理訓練中心為國軍空勤人員航空生理、航空醫務訓練重鎮，也是守護飛行安全的堅強後盾，新型人體離心機大樓及相關裝備的啟用，不僅大幅提升國軍訓練能量，強化飛安，更進一步精實空勤人員的空戰技能，永續國軍航空戰力。

國軍岡山分院航空生理訓練中心新型人體離心機大樓23日圓滿落成啟用，不僅大幅提升國軍訓練能量，強化飛安，更進一步精實空勤人員的空戰技能，永續國軍航空戰力。（記者孫建屏攝）

抗G訓練評估儀由航空生理訓練中心與中科院共同研製，訓練飛行員執行正確抗G動作，熟練技巧進而降低G力昏迷發生。。（記者孫建屏攝）

常壓缺氧訓練儀可在常壓環境下，使飛行員了解缺氧對人體的不良影響與熟悉氧氣裝備正確使用方法。（記者孫建屏攝）

新型人體離心機能在貼近真實飛行的高G力環境下，訓練飛行員執行正確抗G動作，以強化飛行安全。圖為離心機進行9G高速旋轉情形。（記者孫建屏攝）

新型人體離心機具備旋轉式吊艙，座艙配置仿F-16型機，數位儀表可配合切換為F-16、IDF、M2000型機，並提供多種訓練模式。（記者孫建屏攝）