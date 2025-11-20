國軍年度營區開放日 「大武軍艦」開放民眾登艦

公視記者黃子杰指出，「國軍最新的救難艦大武軍艦，去年交艦後上個月悄悄成軍了，也在今年的營區開放，首度開放民眾參觀。」

登上大武艦，映入眼簾的正是潛水鐘，可下沉水深100公尺，最多容納3名潛水員，執行潛水作業。

記者黃子杰說道，「大武軍艦身為救難艦，最大特色之一呢，就是在船艙內設有這個白色的減壓艙，提供潛水員進行這個抗壓訓練。」

來到駕駛臺，大武艦採取360度環艙設計，配置IBS整合式艦橋系統，而大武艦成軍後， 主要負責拖帶以及打撈水下失事物體，最大可拖動10萬噸的船艦，也配備可載運36人的救生艇。

記者黃子杰指出，「大武軍艦主要執行海上救難，靠的就是記者左手邊的主拖纜機，它的拖帶能力相當驚人，只要國軍船艦在海上遇到突發狀況，大武軍艦都能將他們拖帶回來。」

大武軍艦艦長陳建宏受訪時說道，「大武軍艦是國造首艘新型救難艦，除了具有良好的操縱性能以及拖帶能力之外，更能在海上實施精準定位，配合水下作業大隊人員執行搜索與救難任務。」

至於玉山艦是二度開放民眾參觀，身為我國新一代兩棲船塢運輸艦，平時擔負外離島的運補任務，也可投入災難救助、人道救援，戰時則肩負兵力投射。

記者黃子杰現場說明，「今年營區開放的一大亮點，就是海軍一口氣展示了多款新型無人機，包括像是在記者右手邊這台陸用型監偵無人機，就是總統賴清德在今年漢光演習親自視導。」

國造的3款新型無人機，包括艦載型監偵無人機，陸用監偵無人機、監偵型無人機，已成為海軍執行偵蒐任務的得力助手，尤其監偵型無人機，單人就能操作，穿梭戰場蒐集情報，一但超出遙控範圍還能自動返航，這款無人機今年更在花蓮救災，大放異彩。

防空警衛群戒護上士賴政良表示，「今年很榮幸參與花蓮縣光復鄉的救災任務，運用監偵型無人機偵察馬太鞍溪河道以及災區現況。」

海軍22日將在新濱營區舉辦營區開放，不只展示大武軍艦、玉山軍艦，也出動無人機、AAV7A1掃雷車、M109突擊艇、機動飛彈車、標槍飛彈等主力裝備，除了強化軍民交流，也向國人展現海軍捍衛海疆的決心。