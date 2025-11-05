國軍建無人機專責部隊！國防部曝「這3層級」：訓練規劃共4單位高階訓練

記者詹宜庭／台北報導

國軍騰雲無人機。（資料圖／花蓮航迷提供）

針對國軍無人機運用，根據國防部最新書面報告指出，國軍已建立各軍種無人機專責部隊，並分成聯合作戰、戰術、戰鬥等3個層級兵、火力運用，訓練規劃上包括陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，則負責戰術層級的高階訓練。

立法院外交及國防委員會明日邀請國防部部長顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

廣告 廣告

國防部書面報告指出，無人機專責部隊依作戰任務劃分「聯戰」、「戰術」及「戰鬥」等3個層級兵、火力運用。「聯戰層級」是指執行長時間、遠航程之臺灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務。「戰術層級」則是戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。「戰鬥層級」則為採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器 攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。

國防部指出，無人機專責部隊依作戰任務劃分「聯戰」、「戰術」及「戰鬥」等3個層級兵。（資料圖／花蓮航迷提供）

在訓練規劃部分，國軍持續完善無人載具訓練體系，依據部隊類型 、裝備型式及任務，訂定訓練政策、訓練階段、培訓機制、準則發展與訓測標準等，以明確各項訓練規範 ，使各軍種無人載具部隊在戰技、戰鬥及戰術整合運用上，具備支援作戰能力。 現行專責軍種無人機訓練機構，計有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類 ，以擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛 行訓練，責由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人機基礎戰力。

國防部說明，另依基礎訓練、專長訓練、駐地訓練、基地訓練 、聯合演訓與後備教育召集等階段，採循序漸進、逐步強化方式推展，以培訓人員取得專長證書、強化操作技能、任務規劃、戰術運用及戰力整合等能力，滿足各類型部隊戰力需求，以因應未來無人載具作戰型態。

國防部說明，國軍無人載具籌購採「自製優先、軍（商）購為輔」原則。（資料圖／花蓮航迷提供）

而在裝備籌獲部分，國防部指出，2024年2月1日成立「國防創新小組（DIO）」，依創新作戰概念、國外實戰經驗及國防科技發展趨勢，持續與國內、外國防新創廠商交流，聚焦民間成熟技術，研議各種可形成戰力方案，使國軍因應戰場需求變化，創造作戰優勢。據此，國軍無人載具籌購採「自製優先、軍（商）購為輔」原則，對國內無法自製獲得，藉由國外現貨市場軍（商）購等多元途徑採購，縮短籌獲期程，以加速提升戰力。

國防部強調，依國軍「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」建案期程，已逐年獲得監偵型計戰術近程Ⅱ、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型，及攻擊型計劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600等4型，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。國防部也說，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

更多三立新聞網報導

賠償金高達8.9億元！國軍4年1.2萬人「提早退伍」 驚人離營率曝光

加速對台軍售交付！美國防部準助理部長：迅速確保台灣獲必要防衛能力

軍購刺針飛彈增至2621枚 顧立雄曝：首批今年第四季可以獲得

3項對美軍購案延宕！顧立雄：美方成立專案辦公室 盡最大努力完成交運

