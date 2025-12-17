國軍強化戰備整備 建置「臺灣之盾」

國防部長顧立雄昨（十七）日指出，面對區域安全情勢變化、中共軍力擴張及持續對我軍事威脅等嚴峻挑戰，國軍積極推動新興科技武器籌獲及各項建軍備戰工作，並持續強化戰備整備，積極建置「臺灣之盾」防衛能力，並整合各情監偵系統，妥慎應對敵猝然「由訓轉演、由演轉戰」的企圖。

國防部作戰及計畫參謀次長連中將表示，當前全球地緣政治依舊交織衝突與威脅，美國政府推出「國家安全戰略報告2025」，明確指出不支持單方面改變臺海現狀，並鼓勵美盟國家支持臺灣，提升我國國防實力及分擔防禦責任。同時，美國防長及印太司令等高階將領示警，中共意圖顛覆現行國際秩序，積極武力侵臺事前整備，印太地區國家對中共軍事擴張感受最為深刻。

廣告 廣告

連次長指出，中共從未放棄武力併吞臺灣，持續強化跨軍（兵）種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，並於東海、西太平洋、南海及臺海周邊海、空域，透過軍事演訓、戰備警巡及灰色地帶襲擾等手段，對臺及區域安全穩定構成威脅，使臺海及周邊潛在軍事衝突熱點情勢持續升溫。

連次長說明，國軍秉持「以備戰達避戰」之目標，整合各情監偵系統，運用多重通資手段，建立共同作戰圖像，並持續與國安會、國安局等跨部會綿密情資共享，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候，以利迅速處置突發狀況。在戰備應變作為方面，連次長指出，平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，妥適派遣海、空軍兵力實施應處；當中共宣告對臺海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度，提升戰備等級，執行立即備戰操演，以預防共軍「由演轉戰」威脅。

連次長指出，若敵猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務；國防部也規劃自一一五年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標。