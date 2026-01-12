國軍彈藥多元籌獲 提升戰備韌性
記者陳彥陵／臺北報導
國防部長顧立雄昨日表示，國軍因應敵情威脅與作戰全程需求，建案籌獲新式武器彈藥，以及作業維持費分年補充戰備、訓練用彈；並透過產線擴增、友盟合作等方式，強化自主產能，同時配合作戰部署全面提升庫儲設施，也藉彈藥機動化運輸方式，強化整體戰備韌性。
擴充彈藥 未來年產可逾1億發
顧部長昨日赴立法院外交及國防委員會，進行「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」專案報告，並由國防部後勤參謀次長李鳳翔中將就「新式武器裝備籌獲」、「國軍彈藥籌獲管道」及「國內彈藥產能及應變作為」等面向進行說明。
在新式武器裝備籌獲方面，李鳳翔說明，依建軍整備需求，修訂「聯合戰力規劃」，完善中長程計畫作為，並就近期目標核定「五年兵力整建計畫」，確認執行案項並逐步推動，相關建案均同步籌補戰備及訓練彈藥，滿足戰備需求，並預留作業期程，持續以作業維持費分年補充訓練用彈。
國軍彈藥籌獲管道部分，李鳳翔指出，以滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量為目標，綜合考量獲得來源、國內外產能及獲得期程等因素，採取同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍、商購的多元管道併行方式，強化整體供應鏈體系。
另建案獲得現況，李鳳翔進一步說明，配合愛國者三型飛彈等建案，國軍持續接收新式彈藥，並完成庫儲、陣地設施整建及人員訓練等配套措施，完善後勤支援體系。自今年起，配合年度與特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，以因應未來作戰型態轉變，建構不對稱戰力。
針對國內產能方面，軍備局局長林文祥中將說明，現已積極擴充彈藥產線。目前205廠光中營區舊有產線年產能約2000萬餘發，委由中科院建置4條FN新產線，其中5.56公厘彈藥產線預計今年3月全量產，7.62公厘步機槍彈、9公厘手槍彈及50機槍彈產線預計9月完成；若配合特別預算下增建1條底火生產線，加上既有產能，未來年產能可提升至1億發以上。
鋼芯彈採購價低於國軍自製
顧部長備詢時說明，隨著實戰化訓練強化、1年期義務役恢復，以及後備14天教育召集，國軍彈藥射擊發數自111年起，由每年約2340萬發，提升至去年的5881萬發，其中鋼芯彈佔比高達83%，故需擴充產能與對外採購。
至於外界關切購買彈藥價格差異部分，顧部長回應，過去軍備局曾以每顆約6元價格為美產製M855子彈，原因在其發射藥等項由美方提供，我方僅負責彈殼、彈頭與加工，成本結構並不適合直接比較。現行對外採購彈藥決標價為每顆15.53元，低於國軍自製鋼芯彈核定價。
臺美洽談共同生產155榴彈砲彈
立委詢問向友盟爭取在地生產彈藥及戰備韌性部分，顧部長回覆，以155榴彈砲彈為例，最大的困難為膛壓不同，但已經與美方開始洽談合作事宜；林文祥補充，因美軍現役砲管長、膛壓大，為了防衛韌性需求，並考量烏俄戰爭中驗證155榴砲的消耗量最快，因此臺美雙方已初步著手共同生產155榴彈砲彈，但內容屬機敏不便說明，未來若合作成功將逐步推展至其他彈藥。
至於彈藥庫建置方式，戰略規劃司司長黃文啓中將指出，國軍針對敵情威脅的陡升，彈藥庫儲設施將配合作戰部署，進行全面性提升，先前已在韌性特別預算案中編列部分預算整修彈藥庫，其他部分則會依「分區配置、混合囤儲、加大縱深、進入地下」等原則建置不同形式彈藥庫，以滿足防衛作戰需求。
李鳳翔也指出，未來彈藥後勤將採機動化運輸方式，並在即將遭受攻擊前將庫儲彈藥前推預置。因此，平時用國軍既有的建置車輛運送，戰時則結合民間力量共同執行機動化運輸。顧部長補充， 戰時交通管制將成立「聯合運輸指揮處」統一負責，相關運補輸具與整體規劃亦納入「全社會防衛韌性」架構，透過軍民合作確保後勤韌性。
防空飛彈產能 導入民間能量
此外，立委也關切防空飛彈產能現況，中科院院長李世強中將表示，自111年海空戰力提升特別預算執行以來，飛彈產能已增加2.63倍，已將超過50%的飛彈產能委託民間生產，以提升整體韌性。李世強說，飛彈庫存目標設定為在敵人渡海作戰時，能夠消耗其登陸部隊達50%以上，彈藥存量以應對大部分的空襲為主，但仍需持續強化以應對長期需求。
顧部長昨日赴立法院外委會進行「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」專案報告，並備質詢。（記者陳彥陵攝）
