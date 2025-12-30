國軍後備幹部爆「群組狂讚共軍」 後指部：2位非現任輔導幹部、已移出群組

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中共解放軍昨(29)日宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，國防部也高度戒備，但卻爆出國軍後備幹部在聊天群組裡轉傳大讚中共武器、嘲諷軍購政策等短影音，引起眾怒。對此，國防部全動署後備指揮部表示，經查2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發批評，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，避免類似案件再發生。

民進黨新北市議員林秉宥在臉書貼出多張LINE對話截圖，只見名為「內湖後備輔導中心」的群組中，出現吹捧「中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷軍購政策、揶揄「大罷免大失敗」以及批評民進黨是「獨裁黨」等內容，讓林秉宥直呼「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。」

國防部全動署後備指揮部則回應，經查2位非現任輔導幹部在Line群組中，轉傳不當貼圖引發批評，對於其發表之內容，本部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，避免再發生類似案件。

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

原始連結







