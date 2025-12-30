國軍後備幹部爆「群組狂讚共軍」 軍方親上火線回應了

中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，台海緊張局勢持續升溫，未料卻爆出國軍後備幹部私下在群組內唱衰台灣，不僅大讚解放軍武器先進，還嘲諷賴政府軍購，相關對話截圖曝光後引發社會議論。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部回應，經查為2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發爭議，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

民進黨新北市議員林秉宥昨（29）日在臉書貼出3張LINE聊天室截圖，均出自名為「內湖後備輔導中心」的群組。截圖顯示，群組內轉發多則嘲諷台灣政治人物的圖文與影片，包括將總統賴清德稱為「萊爾」，並搭配中國國家主席習近平與美國總統川普開心用餐、賴清德愁容滿面趴在窗外偷看的合成圖；另有揶揄大罷免、稱民進黨為「獨裁黨」的內容，以及吹捧中國戰機「殲-36搭載激光武器系統」威力強大的影片。

林秉宥坦言，「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是習盤子的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

後備指揮部重申：將持續強化後備體系人員管理

針對此事，全動署後備指揮部今日表示，經查為本屬台北市內湖區後備軍人輔導中心Line群組中，2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，本部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後備指揮部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

