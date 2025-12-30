國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱衰台灣、狂讚解放軍」網轟：吃裡扒外早被滲透了

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區宣布，29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，並於今（30）日在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。民進黨新北市議員林秉宥揭露，竟有國軍後備幹部私下在群組不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，對話截圖曝光引爆眾怒，痛批「這些就是吃裡扒外的垃圾！」





林秉宥29日在臉書PO出3張名為「內湖後備輔導中心」的LINE群組對話截圖，群組內有人大肆吹捧中國「殲36戰機搭載激光武器系統」威力強大、嘲諷賴清德總統提出的1.25兆軍事採購特別預算、酸賴清德「萊爾」、揶揄「大罷免大失敗」、批民進黨是「獨裁黨」等。

林秉宥坦言，有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，「看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是『習盤子』的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，不批評？」





此外，周軒今（30）日也發文表示，看到林秉宥放出後備群組對話，就有朋友私下傳國防醫學大學公衛學院校友會群組的訊息給他，內容批賴政府挑釁中國賣芒果乾，還有讚揚中國的影片，他直言，政治傾向是一回事，「但是貼一些幫中國洗白的，我就不知道是怎麼回事了，實在是很憂心啊。」





網友紛紛留言怒轟「付這些人薪水幹啥?」、「今天已經見識到了

什麼叫做黃埔軍人」、「光看有多少對話在line 上就夠可怕了」、「吃裡爬外的東西」、「退休情報局官員的群組也早就是這樣的形狀」、「我們的後備軍人群組。早就被滲透了。問題是負責保防的人也被滲透了」、「應該查辦」、「這真的是被滲透爛到骨子裡了」。

