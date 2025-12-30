國軍後備幹部群組狂誇中共軍武、疑美疑賴 後指部檢討：強化督管
正當中共發動百餘架共機共艦環台軍演，今（12/30）一早又對台灣北部海域射擊實彈、武力威嚇之際，但台北市內湖區的後備軍人幹部Line群組卻在狂發疑美論、疑賴論，甚至誇大中共軍武的威力，在民進黨新北市議員林秉宥爆料後，引發各方批評，國防部全民防衛動員署後備指揮部緊急處置，今天（12/30）上午宣布，已將兩名轉傳不當內容的非現任輔導幹部移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類似案件。
針對媒體報導「內湖後備軍人輔導中心群組幹部發表不當言論」乙情，全動署後備指揮部今天（12/30）表示，經查為全動署下轄的臺北市內湖區後備軍人輔導中心Line群組中，兩位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，後指部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。
後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。
後備指揮部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。
中共「遠程火力」對台灣北部實彈射擊 國防部追監：落彈於24海浬線週邊
央視秀共軍「無人機俯瞰101」畫面 粉專打臉：盜用碧山巖監視器
議員曝國軍後備幹部群組「狂讚解放軍、唱衰台灣」 網友見對話紀錄氣炸：應查辦
