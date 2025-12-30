國軍後備幹部群組竟「讚解放軍、唱衰台灣」 網轟吃裡扒外：這就是黃埔軍人？

即時中心／梁博超報導

2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。但民進黨新北市議員林秉宥和政治工作者周軒卻發現，有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。相關對話截圖曝光後，網友們紛紛氣炸，直批「這就是黃埔軍人？」、「這些就是吃裡扒外的垃圾！」

才剛冒險深入緬甸苗瓦迪地區「順達電信詐騙園區」返台的民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。

林秉宥直言，有點不太想講，「但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是『習盤子』的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？

周軒上午也在社群平台發文指出，昨天看到林秉宥放出後備群組對話，就有朋友私下丟給他國防醫學大學公衛學院校友會群組的訊息，當中不僅充滿對我國政府嘲諷，更多的是「中國大外宣」。他坦言，政治傾向是一回事，「但是貼一些幫中國洗白的，我就不知道是怎麼回事了，實在是很憂心啊。」

不少網友看到後氣炸，「這就是黃埔軍人？」、「這些就是吃裡扒外的垃圾」、「退休軍公教的Line群組也是這樣可怕，很多年前就是如此」、「後備軍人輔導中心，每次去都是開會時簡報寫保家衛國，草草結束開酒配飯，邊吃邊講上次去中國又玩了幾個妹子，一邊幹譙民進黨，裡面十之八九都是為了躲教召跟做生意才去」。

更有網友直言，有些群組之所以被叫做藍白群組，就真的是長這樣，「投降派總是最大聲，老是轉貼中國視角的內容、批評台灣批評賴清德批評民進黨；如果有人出聲，因為通常不會有其他人奧援，有不同意見的就習慣不講話、只是繼續留著，所以最後還是投降派最大聲。裡面也很常有退役軍人自認權威最懂，非常踴躍表達各種投降論，我總覺得我們的退役軍人裡很多國家認同真的很有問題」。

