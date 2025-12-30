國軍後備幹部群組酸政府、讚共軍 後指部：持續強化管理確保紀律嚴明

中共發動圍台軍演，卻有國軍後備幹部私下酸政府、稱讚共軍，民進黨新北市議員林秉宥昨曝光後備輔導中心群組截圖，引發眾怒。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

中共發動圍台軍演，卻有國軍後備幹部私下酸政府、稱讚共軍，民進黨新北市議員林秉宥昨曝光後備輔導中心群組截圖，引發眾怒。對此，全動署後備指揮部今（30日）表示，轉傳不當貼圖者均非現任輔導幹部，已移出群組，未來會持續強化人員管理，確保紀律嚴明。

林秉宥昨日晚間在臉書貼出「內湖後備輔導中心」的Line群組截圖，其中有人轉傳影片和貼文連結，包含中國製作的殲-36短影片，也大酸總統賴清德是「聖誕老萊爾」等。林秉宥直言，後備幹部看到民眾必稱中華民國，門關起來每一個都是「習盤子」的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，難道不批評？

針對轉貼者身分，後指部今表示，2人均非現任輔導幹部，轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，該部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。



