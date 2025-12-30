國軍後備幹部"狂讚解放軍" 群組對話曝議員開轟

政治中心／綜合報導

中國舉辦環台軍演，國軍後備幹部竟在群組中唱衰台灣，不但轉發影片，大讚中國戰機，還嘲諷國防特別預算，批評總統賴清德是聖誕老萊爾，群組對話曝光，綠營痛批，幫中國洗白、為虎作倀，網友也氣炸了，養了軍人軍眷一輩子，最想投共的就是這群人。

中國在台灣大門口舉辦環台軍演，沒想到後備幹部卻唱衰台灣、扯後腿，內湖後備輔導中心群組，貼出殲36的激光武器系統，影片內容大讚中國戰機好棒棒。還酸國防特別預算，把1.25兆換算成美金，AI生成美國總統川普，抱著一推錢的樣子，諷刺總統賴清德是聖誕老萊爾，更直接把民進黨跟獨裁黨劃上等號，議員痛批，門關起來，每一個都是習盤子的好寶寶。

廣告 廣告

國軍後備幹部「狂讚解放軍」 群組對話曝誇張言論網友炸鍋

新北市議員林秉宥痛批，關起門來每一個都是習盤子的好寶寶（圖／林秉宥FB）





新北市議員（民）林秉宥：「後備指揮部相關的群組，幹部群組裡面卻在宣傳對國家不利，對國防預算不支持，乃至於對中國大外宣，為虎作倀，為中國做這個認知作戰。」網友也看不下去，養了軍人軍眷一輩子，最想投共的就是這群人，台灣最大破口就是內部舔共派，還拼命吸乾人民的退休金制度，不過，這樣的群組不只一個。

國軍後備幹部「狂讚解放軍」 群組對話曝誇張言論網友炸鍋

政治工作者周軒批評「國防醫學大學公衛學院校友會」群組，意圖為中國洗白（圖／周軒FB）





政治工作者周軒：「把他們在這個所謂國防醫學大學，公衛群組裡面的這些對話貼給我，結果我們這些退伍的群組裡面，居然還有這些意圖幫這個中國洗白，甚至在轉傳一些一看就知道，是這個中國製造出來假訊息這些言論，甚至對於我們這個台灣人，對於這個我們整體這個國防韌性的感覺，都會有非常非常嚴重的士氣打擊。」中國還沒打過來，後備群組已經被滲透到一片紅通通，配合中國大外宣，打擊國軍士氣。

原文出處：國軍後備幹部「狂讚解放軍」 群組對話曝誇張言論網友炸鍋

更多民視新聞報導

中海警船差0.8浬貼台艦！對峙片流出「小橘超人」出招

「溝通換和平」無用！中國突襲圍台軍演 律師點出國民黨三大害台事實

中共鎖台軍演恫嚇台灣 美參院軍委會主席喊話：速交武器、落實特別預算

