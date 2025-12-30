國軍後備輔導群組「大讚解放軍」對話疑曝光！ 網怒：應查辦

中國解放軍東部戰區今（30）日宣布展開代號「正義使命－2025」的聯合軍事演習。（圖／國防部提供）





中國解放軍東部戰區今（30）日宣布展開代號「正義使命－2025」的聯合軍事演習，演訓區域橫跨台灣周邊五大海空域，並揚言要實彈射擊，帶有高度軍事威懾意味，我國國軍也立即做出因應措施，強調會嚴陣以待。不過，民進黨新北市議員林秉宥卻透露，來自內湖後備輔導中心群組的成員，卻在私下群組大讚解放軍武器先進，讓他忍不住痛批「門關起來，每一個都是習盤子的好寶寶」。

後備群組現親中言論 林秉宥痛批

林秉宥在臉書上秀出3張LINE聊天截圖作為佐證。林秉宥指出，後備軍人聯絡用群組，成員多少與國軍工作相關，不過，有些成員在聯繫群組中的發言內容令人憂心，在截圖中，可以看出有人稱讚殲36搭載的「激光武器系統（中國用語）」，也有人惡搞賴清德總統，做出賴清德準備將大把鈔票山送給美國統川普的AI影片，相關言論恐涉及國安與行政中立問題，引發外界關注。

林秉宥直言，雖然「有點不太想講」，但他認為台灣社會確實有必要提高警覺，尤其是看到有人平時高喊「中華民國」，私下卻在封閉群組中出現明顯親中言論，形同「門關起來每一個都是習盤子的好寶寶」。他質疑相關單位的保防機制與行政中立是否確實落實，並反問這樣的情況難道不值得被檢討與批評。

林秉宥在臉書上秀出LINE聊天截圖作為佐證。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

網友熱議 後備群組言論引國安疑慮

貼文一出後，引發不少網友熱議。有網友認為，「他們已經習慣被這種資訊餵養了！收到後順手轉發給一堆朋友」、「後備這個漏洞的確是個大問題」，也有網友怒批「應該查辦」、「國安要動起來！這種都是配合敵人煽動分化的作為！」，但也有網友持反面看法，表示「這種群組都會有假帳號滲透，發訊息的不一定是真的後備幹部，也不一定是真的台灣人」。

國防部加強防範中共措施、嚴陣以待

隨著共軍行動頻繁，國防部表示，國軍已依照戰備突發事件處置規範，並針對不同威脅層級制定對應措施。前線部隊可依敵情進行警告、通報或驅離，必要時也能採取併航監控、尾隨追蹤等行動。三軍指揮系統將運用整合態勢圖掌握海空動態，並及時指導部隊採取適當應對。

《EBC東森新聞》致電台北市內湖區後備軍人輔導中心，收到撥打國防部詢問的建議；國防部則轉介至1985國軍諮詢專線，但因忙線中未能接通，至截稿為止尚未有新的回應。

