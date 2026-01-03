國軍後備部隊「火力自走化」 雲豹系列甲車搭各型迫砲為優先

雲豹8輪甲車在部隊服役多年，未來還有很大的發展空間，包括搭載各型迫砲的8輪甲車。圖為去年10月的國軍「陸勝1號操演」，多輛雲豹甲車在雲林海線進行地空實兵作戰操演。(資料照，記者黃淑莉攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部戰規司長黃文啟中將日前接受本報專訪表示，未來針對後備戰力提升，包括強化新建後備單位的自走火力、迫砲火力，會持續與美方討論，依敵情變化適時調整籌購對象。軍方人士今天指出，國軍將針對各作戰區守備及後備部隊，依據實際戰場需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等條件，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，提升部隊機動性與火力。

據了解，後備部隊的機動化與火力自走化，各項載具將優先以雲豹系列8輪甲車為主，包括搭載81迫砲丶120迫砲的8輪甲車，至於搭載105砲的輪型戰車，在量產並撥交部隊時，第一階段是汰換外島部隊的M41D輕戰車，接續則會撥交給台灣本島的部隊，包括後備旅在內。

賴清德總統去年12月接受主持人鄭弘儀的節目專訪，地點就選在在國防部軍備局生產製造中心第209廠，賴總統特別提到，這裡是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括 40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造 。

原本隸屬於全動署後備指揮部的各縣市後備旅，已在今年元旦起移編給陸軍，對於強化各後備旅的兵力及火力部分，陸軍司令部已有規劃，已依武器系統籌獲丶現役武器的移撥等方面，分階段交由後備旅來運用。

對於國軍後備部隊火力自走化，軍方人士今天指出，主要是調整傳統由人力攜帶輕型步槍丶機槍以及小口徑火砲的做法，讓後備部隊也朝機動化發展，強化後備部隊的兵力及火力，車載式迫砲及中口徑的自走砲車，未來都會是後備部隊要配賦的裝備，而且是採國造武器系統來優先部署。

