國軍徹夜清消梧棲問題豬場 案場髒亂再增援上百人

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府近兩次清消，仍檢出有病毒，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍表示，啟動國軍協助清消案場，但是現場非常髒亂，「清潔沒做好，消毒沒用！」因此先由國軍30人加動保處20人做清理，再出動環保局車輛，將廢棄物送到焚化廠，化學兵則在現場預備再做消毒。

陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30位官兵，搭配市府動保處20人，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式，在昨晚9點半開始投入前置清理作業，因案場髒亂情況遠超預期，陸軍第十軍團再增援80名官兵，進行第二輪清理。

廣告 廣告

31日早上8點20分，80名官兵陸續抵達現場整備，搭配現場22位動保處人力投入，進行全面清理，才能有利全面清消。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口

陪卓榮泰視查廚餘坑蔡其昌、何欣純當眾「洗臉」 盧秀燕秒變臉

台中市非洲豬瘟案場仍檢出2處陽性 應變中心：已協調化學兵會同專家清消

非洲豬瘟「觀察監測期」過半 僅梧棲單一案場陽性

