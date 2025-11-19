國軍心理健康有問題升不了官？國防部曝一情況確會影響升遷

近年國軍心理健康問題被受關注，根據國防部報告顯示，至10月31日止，共4860人次官兵預約心理諮詢，而國民黨立委柯志恩今（19）日在立法院質詢提到，是否有心理問題的官兵會影響未來升遷，未料，軍醫局長蔡建松中將先是稱「會」，人次室次長劉沛智中將則打圓場稱「不會」。

國防部在報告書中指出，國軍心衛機制依「初級發掘預防」、「二級介入輔導」、「三級專業處遇」的三級防處為架構，明確律定各級單位權責及工作流程，並鏈結民間及醫療等輔導資源，形成支援網絡。其中，「二級介入輔導」部分，由旅級以上心衛中心心輔人員，負責受理轉介個案或個別求助官兵，以心衛宣教、幹部教育諮詢與實務工作輔訪等方式，支援各級單位心輔工作，今年迄今執行個別、團體輔導、心理衛生教育、心理評量工具施測等工作，共38萬9427人次。

國防部統計，統計至10月31日止，使用方案官兵計4860人次，「自主預約」比例97%，顯示重視「個資保護」 照護措施，官兵無須透過幹部轉介即可預約，大幅降低使用門檻，增加主動求助意願，有效協助官兵解決心理困擾；合作機構於提供服務期間，如評估官兵具自殺企圖或高風險時，將即時通知「地區心理衛生中心」介入。

柯志恩詢問，心理諮商最重視的就是倫理以及隱私，若都在軍中的話，或者官兵心裡的創傷來自直屬長官，這樣要不要呈報？放給外部單位才是正確做法，若如果官兵真的有心理健康問題，是否會影響升遷？

國防部長顧立雄先是回應，國防部都會有輔導，只要沒有問題，應該是不至於影響升遷。柯志恩再指出，如果有就診記錄顯示官兵有重度憂鬱，這樣會影響升遷嗎？蔡建松表示，如果官兵體位符合精神疾病，是會被注記的；柯追問「所以會不會影響升遷」，蔡脫口而出「應該是會」，但如果是一般諮詢，應該是不會。

隨後，劉沛智則打圓場補充，所有人經過醫院診療，只要能健康出院，對於升遷沒有影響。柯志恩強調，軍中很多問題是來自直屬長官，如果比較封閉的狀況下，心理問題、人力問題很難獲得紓解，目前孩子跟過去不一樣，要有更多資源，兵好部隊才會好，希望國防部未來能對心理健康層面多放心思。

