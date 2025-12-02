國軍心衛專家諮詢會議 確維官兵健康

（軍聞社記者李恬恬臺北2日電）

為強化國軍心輔能量及了解未來精進方向，國防部政戰局局長史順文中將2日主持「國軍114年下半年心理衛生暨自殺防治工作專家諮詢會議」，透過專家學者經驗傳承與意見交流，完善部隊心理健康防護體系，確保官兵身心健全與國軍戰力。

會議邀集衛福部心健司副司長鄭淑心、臺大醫院新竹分院精神醫學部主任廖士程、中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯、臺灣輔導與諮商學會常務理事蘇盈儀與臺灣諮商心理學會秘書長余景文等專家，以及國軍各級幹部與心輔人員，共同就當前心輔政策與自殺防治議題進行交流探討。

史局長致詞時，首先感謝衛福部、各專業公會全國聯合會及學會，長期關注國軍心理健康議題，並協助部隊在既有基礎上持續深化合作；在上半年召開會議時，與會專家學者已從「專業人力執業規範」、「諮商輔導資源整合」及「科技導入方向」等層面，提供寶貴的經驗及建議，都為國軍推展心理衛生工作帶來重要啟發與價值。

史局長表示，國防部自推動「國軍心理健康照護方案」後，已有初步的成效，官兵自我傷害案件數相較往年呈現趨緩；另目前服務人次累計已逾5600餘人，並增加「新訓單位入營諮商」、「外離島團體輔導」等項目；未來將持續加強推廣，使官兵更熟悉並善用多元心理支持管道。

史局長強調，因應世代與環境快速變遷，心理衛生工作的核心已不僅是防治自我傷害，更需要協助官兵強化責任意識與「主動求助」觀念；藉由認識自身心理狀態、加強自我調適能力、了解個人優勢與支持系統，建立正向價值觀，以提升心理韌性。

此次會中安排多項專題報告，包括「國軍心理健康照護方案成效評估」等3項議題，從制度執行、資源配置到科技應用等面向進行分享，使與會人員了解現行政策推展成果與未來發展可能。

最後，針對國軍心理衛生工作推展情形，由衛福部鄭副司長及專家學者，從制度推動、法規適用、技術可行性及評量工具等面向提出建議，協助部隊檢視現行措施，持續完善國軍心理衛生與自殺防治工作，期許未來能建構更全面且具韌性的心理支持環境。