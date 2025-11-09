國軍志願役編現比低落慘了？國防部認「缺口」曝現況：年底可達標
在國防預算連年創下新高、多項對美重大軍購案將陸續交裝服役的關鍵時刻，台灣的軍事硬體正迎來前所未有的現代化。然而，再精良的武器，仍需訓練有素的專業官兵來操作。立法院預算中心近期發布的國防部年度預算評估報告，便針對國軍的「軟實力」——志願役人力編現比低落問題，發出警示。而國防部對此也回應了。
該報告直指，國軍志願役的人力編現比（實際人數與編制人數的比例）正持續降低。截至今年6月底，整體編現比僅餘75.58%。意味著許多部隊長期處於「缺編」狀態。
戰鬥部隊缺編嚴重 預算中心憂「有槍但無人操作」
預算中心報告中，最令人憂心的莫過於第一線戰鬥部隊的窘境。報告揭露，有眾多支領第一類型戰鬥加給（如步兵、砲兵、裝甲兵等）的單位，其編現比甚至未達八成。
報告分析，未來幾年，當新式武器裝備陸續籌獲後，若缺乏足夠且穩定的專業操作人力，不僅將衝擊新裝備的成軍時程，更可能導致「有精良武器、無專業人力」的窘境。這對於分秒必爭的戰備整備而言，無疑是一大隱憂。
招募未達標 國軍陷「人才流失」困境
報告進一步分析，人力缺口源自於「進水少、出水多」的雙重打擊。
在「進水」（招募）方面，110年至113年度的志願士兵招獲人數均未達到計畫目標。而在「出水」（流失）方面，問題則更為嚴峻。統計顯示，110至113年間，雖然招獲了5萬2千多名志願士兵，但同期間「未服滿現役最少年限」而提前離營的人數，竟高達1萬2884人。
更嚴重的警訊來自「軍官」的培育。報告揭露，軍費生（官校畢業生）任官未服滿年限便提前退伍的人數正顯著攀升。110年度此類人數僅521人，但到了112年及113年，分別暴增至1104人與1072人。今年度截至6月，提前退伍人數也已達430人。這顯示基層與中階軍官的留任意願正遭遇嚴峻挑戰。
國防部緊急應對：加薪與管理雙管齊下
面對立法院的示警，依中央社報導，國防部提出數據回應，強調情況已在積極控制下「止跌回升」。
國防部表示，今年起已大力執行人性化管理，並從4月起，針對志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、戰航管、電偵及網路戰加給等五項關鍵薪資進行調增，直接鎖定高壓、高專業性的職務進行「精準加薪」。
國防部指出，這些措施已初見成效。整體編現比已從今年3月底的76.9%，穩定回升至目前的79.2%。針對招募狀況，國防部也說明，今年迄今招獲率已達98.1%，年底前尚有17梯次的新訓轉服，預判年底整體編現比可順利提升至80%的目標。
報導稱，針對報告所指的嚴重「人才流失」，國防部也提出對比數據，證明流失情況已獲趨緩。
國防部統計，年度迄今官士兵不適服（提前離營）人數合計2900員，相較去年同期「大幅減少了1591員」。而在軍官留任方面，軍費生任官未滿年限提前退伍賠償的人數為697員，亦較去年同期的1094員減少了397員。國防部強調，目前整體的留營成效為86.5%，不僅高於部頒的76%標準，也優於去年底的82.0%。數據顯示，提升薪資待遇與改善服役環境的政策，確實有助於穩定青年從軍與官兵的留營意願。
