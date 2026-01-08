國軍忙搜索 共軍還來亂！國防部偵獲解放軍21機擾台

中共戰機。（資料照／國防部提供）





失聯的F-16飛官辛柏毅尚未尋獲，國軍忙著救災，未料還有共機來攪局！國防部偵獲共21架次共機逾越中線，配合共艦騷擾我國空、海域，我方也立即檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今（8）日表示，自下午14時56時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名擾台。

軍方今派出空軍12架次軍機、海軍2艦及175名岸巡人員，輕、中型戰術輪車44輛次搜索。內政部空勤總隊和海巡也支援搜救行動，希望能早日尋獲辛柏毅上尉。

