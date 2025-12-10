國軍急難貸款明年上路 最高可貸120萬元

▲國防部宣布國軍「官兵急難貸款」明年元旦上路，最高可貸120萬元。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆超過60位官兵涉嫌將個人銀行帳戶提供詐騙集團使用，震驚社會。為提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作，國防部今（10）日宣布，「國軍官兵急難貸款」供現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序。除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。

國防部上午召開例行記者會說明「國軍官兵急難貸款」申辦條件，主計局財務中心財務長辛宜聰少將表示，為使官兵安心戰訓本務，國防部除加強官兵理財宣教及輔導理財貸款外，近期發現部分官兵在面臨急難狀況時，尋求金融機構以外的借貸管道，導致債務黑洞越來越大，影響戰訓本務。因此國防部參酌公教人員急難貸款的做法，訂定「國軍急難貸款專案」來幫助官兵解決問題。

針對貸款推辦的理念，辛宜聰指出，國防部為紓解官兵及家庭因各項急難事件所衍生出來的資金需求，以安定其生活，這是國防部推辦的初衷。因此當現役官兵配偶及他們的直系血親發生特定的急難事件時，短期內需要資金來紓困，國防部提供合法且低負擔的貸款，協助官兵共度難關。

辛宜聰進一步說，貸款項目除了參考公教人員的傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護等6項外，另外增加了小額紓困項目，以支援其他急難原因的資金需求。每個項目依照個人的剩餘役期以及信用的狀況，除了小額紓困20萬元以外，每個人每項可以貸到60萬元；依規定申請兩個以上的急難項目時，最高可以貸到新台幣120萬元。

針對官兵所最關心的利率的問題，辛宜聰說，貸款的官兵利息的負擔，按照郵局兩年期定期機動利率，減掉0.025%來計算，目前為1.695%。一般坊間的信貸利率大概都2%以上，國軍提供了較低的利率，來支援官兵度過難關。至於申貸的流程，為即時解決官兵燃眉之急，一旦發生急難事件時，申請人可備妥相關的文件，透過薪付系統已經開發完成，並逕洽各地區的財務單位儲蓄會來申請，以縮短行政流程。「我們會用最快的方式來審核與放貸。」

辛宜聰提到，國軍官兵急難貸款也設立保證人機制，保證人資格為同階級以上的現役官兵或公教人員，或具本國籍的非軍公教人員（須檢附財力證明），同時符合申貸額度10萬元以下、信評分數401以上及賸餘役期一年以上條件者，得免具保證人。

媒體詢問貸款是否需在退伍前還清，若無法還清該如何處理？辛宜聰回應說，原則上是在退伍之前必須要把急難貸款相關的剩餘額度要還清。如果遇到貸款人因故無法繼續服役，會依規定請貸款人將餘款於退伍前繳回。如果說當事人確實仍有礙難，沒有辦法繳回、也沒有辦法繳回全數的款項，則由承貸銀行依合作契約的規範，來辦理催繳。

至於義務役能否申請貸款，辛宜聰表示，剩餘役期6個月以上，都可以來貸款。

▲國防部宣布國軍「官兵急難貸款」明年元旦上路，最高可貸120萬元，目前利息為1.695%。（圖／記者呂炯昌攝）

