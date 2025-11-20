中央社

國軍悍馬軍車與40mm榴彈槍 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

1輛配備MK19 40mm榴彈槍的悍馬吉普車與士兵，20日在高雄海軍新濱營區碼頭邊參加營區開放活動，背景為高雄市區。

中央社記者王飛華攝 114年11月20日

