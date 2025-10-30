國軍投入豬瘟案例場清潔消毒 杜絕病毒殘留風險

記者吳典叡／綜合報導

非洲豬瘟中央災害應變所今（31）日指出，由於臺中案例場2次驗出陽性，為確保後續消毒作業能達到最佳成效，昨晚30位國軍支援清理現場，今天上午，國軍再加派50人加速環境整理，化學兵也待命，等待清理完成後，立即展開全面消毒作業，徹底杜絕病毒殘留風險。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日持續運作開會，由指揮官農業部次長杜文珍視訊主持。杜文珍表示，應變中心昨日已請國軍化學兵協助案例場清消工作，但昨晚至現場仍發現環境未達到理想狀況，為讓後續消毒效果顯現出來，截至今早國軍持續先進行清潔工作，待清潔工作完成後，現場待命的化學兵即會進場進行消毒工作。

杜文珍說，現在最重要的任務就是把病毒鎖在臺中案例場，由於先前針對臺中案例場的第2次環境樣本仍有2處呈現病毒核酸陽性，應變中心昨日也請求國防部國軍協助案例場的清消工作，而在昨晚約9時30分左右，國軍集合、著裝完畢後，大約在10時30分左右進入案例場內進行清潔工作。

杜文珍強調，「消毒效果要好，前提一定是要完成清潔工作」，而昨晚應變所派員至案例場時，發現環境狀況仍不是很理想，所以原先請國軍化學兵至現場消毒，後續又請求砲指部國軍加上臺中動保處先協助清潔。

杜文珍表示，國軍進場協助清潔前，應變中心也先請2名專家進行行前說明，包括安全問題、防護衣如何穿脫、照明架設等，讓現場同仁作業更安全，而後續防護衣、口罩、雨鞋、手套等一律送往焚化爐銷燬；此外，臺中市環保局也出動清運車輛，將案例場清除的雜物全數送往焚化爐處理。

杜文珍說，直至今早，由於現場仍有許多地方要清潔，因此國軍又加派50名官兵，加上昨天的30名，現在都在現場進行清理工作。而國防部35名化學兵也在現場待命，待現場清潔工作完畢後，隨即進入案例場進行消毒工作。