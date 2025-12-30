國軍披露F-16V監控解放軍殲16D影像 蘇紫雲：戳破中共電戰機幻想

國防部披露空軍F-16V透過狙擊手莢艙監控多型號的共機，包括殲16D電戰機。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍東部戰區突襲發動「正義使命-2025」軍演，演練對台實施封港封控。國防部今天發布影片，除馬公、成功等軍艦監控共艦外，也披露空軍F-16V透過狙擊手莢艙監控多型號的共機，包括殲16D電戰機。學者分析，此舉傳達「即使中共有電戰能力，但我還是有辦法戳破電戰機的幻想」。

共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今（30）天上午8點至下午6點在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。國防部今天在官方臉書發布「鎮定以對、從容自若」影片提到，威脅升高就要更穩，國軍料敵從寬、完整掌握外，官兵也保持高度警覺、嚴陣以待。

國防部強調，國軍嚴密監控、快速應處，同時一步不退，會用行動守住自由，用整備守住安全，堅定守住每一天的日常。影片中也公布基隆級驅逐艦、幻象2000戰機分別緊急出港及緊急起飛，擔負高空攔截任務的影像，同時也運用無人機監偵海上敵目標，地面部隊則透過立即戰備操演反覆驗證作戰計畫，熟悉守備區域。

影片也披露，我空軍F-16V（block20）戰機透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod），監控共軍空警500A預警機、運油20空中加油機，殲10、殲16及殲16D影像，不過，空軍已將原始畫面重要參數資訊遮蔽、裁切。

海軍部分，影像顯示各艦艇於台灣周邊海域分工合作，馬公軍艦監控中共海警船（1301）、成功軍艦監控中共呼和浩特艦（161）、汾陽軍艦監控中共馬鞍山艦（525）、西寧軍艦監控中共龍虎山艦（980）。國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，F-16V使用狙擊手莢艙的意義在於沒有電磁輻射，若在殲16D後方、側方標定對方可能無法察覺。

蘇紫雲進一步指出，再加上殲16D屬於中共先進的電戰機，此舉也象徵即使共軍擁有再強大電戰能力，我國空軍也能有效破解。相較透過雷達鎖定（lock-on），空軍透過狙擊手莢艙去標定監控，既能夠展現空軍情監偵能量又不會讓局勢升溫，是軍事藝術的展現。

