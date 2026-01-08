國軍招募出奇招 Threads爆紅「海軍士官長」連嬰幼兒都預支招募 破萬網友等他的神回覆！

最近在 Threads 上，只要滑到嬰幼兒相關貼文，不難發現一個熟悉的身影頻繁出沒。孩子剛學會翻身、站立、爬行、翻過圍欄，或只是做了一件在家長眼中值得記錄的可愛小事，留言區就會出現一句語氣正經、內容卻讓人會心一笑的回應，不是什麼嬰幼品牌的小編海巡，也不是親友回覆，這個的署名居然是負責海軍招募的「士官長」。

這位海軍士官長總是能從這些寶寶看似平凡的動作中找出和當兵有關的連結，並且幽默回覆網友，這和士官長在刻板印象中帶給人正經、嚴肅的形象完全相反之外，從這個角色真正引發話題的現象來看，除了可以發現大家為什麼開始「等他出現」之外，還能從這個行為了解到現在Thread上那些爆紅的品牌是如何抓住這個關鍵。

從社群觀察的角度來看，士官長並不是隨機留言，他活躍的貼文類型相當明確，集中在嬰幼兒與育兒貼文中，而且回應方式高度一致卻不重複。每一次留言，都是對孩子行為能力的高度肯定，從肢體協調、反應速度到未來潛力，搭配一句像是在「預支招募」未來國家棟梁的玩笑話，語氣既莊重又溫和，成功落在幽默與祝福之間的安全地帶。正是這個設定，讓「海軍士官長招募嬰兒」這個人設開始產生滾雪球效應。

對家長而言，這樣的留言沒有冒犯，也沒有被評價的焦慮感，正因為荒謬到不太可能是真實的，士官長的人設抓住這種恰到好處的幽默，讓發文的媽媽獲得一種被看見的肯定。孩子的成長本來就充滿重複與日常，當這些看似微小的進步，被一個「國軍招募員」的角色，用誇張卻不失善意的方式放大，情緒價值自然被拉滿。於是，越來越多家長開始主動貼文，甚至半開玩笑地表示「等士官長來點名」，留言區從分享生活，轉變成一場默契十足的互動期待。

這裡有趣的地方在於，士官長並不是主角，卻成為串連整個社群的節點。他的存在，讓原本彼此無關的育兒貼文，被一條隱形的線連在一起。當大家開始辨認這個模式，士官長這個角色的功能就不再只是單一帳號的表現，而是變成一場大家都能參與的遊戲。

隨著互動越來越熱絡，另一個現象也隨之出現，國軍的其他兵種開始「跟上士官長的隊伍」，以各自的角色設定加入留言行列。不同軍種之間的接力式回應，讓留言區瞬間變成角色展演的舞台，也讓原本一對一的互動，升級為國軍社群帳號共創的一種「社群表演」，這時候網友期待的不只是某一句話有多好笑，而是「今天還會有誰出現」，而不論現實世界中這位「海軍士官長」是否真的有招募人才的壓力，在這樣一系列的操作之下，早已為海軍帶來滿滿的正面印象，對「成年人」的招募絕對有幫助。

海軍士官長很聰明地抓住了 Threads 平台本身的特性，相較於強調內容完整度的社群，Threads的留言區更是網友關注的版位。當留言不只是補充，而是成為大家共同互動的空間，品牌的價值就可以無限放大，士官長的成功，不在於他說了什麼，而在於他提供了一個正面、友善、幽默讓所有人都接得下去的話題，對於社群經營有興趣的網友們也應該仔細去分析與觀察這樣的互動模式成功的原因，重新定義從ＦＢ、ＩＧ到Threads 上品牌該怎麼在社群裡被看見，又要如何讓網友以梗接梗，把話題不斷延續下去。