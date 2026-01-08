國軍招募跟上新時代！Threads上「陸巡」圈粉無數

生活中心／曾詠晞報導

國軍招募模式近年伴隨社群媒體的蓬勃發展出現重大創新。一名從軍7年的陸軍上士，近期在社群平台Threads上憑藉獨特的「陸巡」招式意外走紅。他打破傳統生硬的政宣框架，以幽默且具溫度的留言風格，在各大討論串中神出鬼沒，目前已吸引超過3萬名粉絲追蹤。陸巡對象不僅止於青壯年，甚至是嬰兒爬行、待業青年或網紅貼文底下都能看見他熱情的回覆。





你在Threads上有被「陸巡」到嗎？國軍招募新方法幽默圈粉3萬人

陸軍上士在Threads上陸巡，認真招募人才，憑藉幽默風格圈粉3萬人。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

「陸巡」的策略核心在於將軍事專業與日常生活巧妙連結。每當他在Threads上發現家長分享育兒點滴，便會暖心留言：「媽媽您好！早安，被我陸巡到了，看著他努力向前的模樣，就是我們守護的理由。現在的匍匐前進，是為了長大後的昂首闊步，加入中華民國國軍，讓我們用堅實的肩膀，為下一代築起最安心的堡壘。」

對於在職場中感到迷惘的年輕人，他就搖身一變，將同理心灑向留言區「我懂那種想努力卻找不到方向的無力感」，並進一步說明：「一年換一份工作，不是因為你不夠努力，而是因為你還沒找到值得奉獻的歸屬感！在國軍，給你明確的晉升階梯，看得到未來的每一步」。即便面對部分網友對其身分真實性的質疑，他亦能展現高EQ，以自嘲化解尷尬，直言：「我不是詐騙啦，我比詐騙還認真招募。」

你在Threads上有被「陸巡」到嗎？國軍招募新方法幽默圈粉3萬人

國軍在社群媒體上用新方式招募，讓軍民之間更有溫度與信任。（示意圖／民視新聞資料照）

針對各界好奇這種創新的社群經營是否真的能招募到新兵，徐姓上士給予肯定回覆，表示：「有欸！其實很多，謝謝大家支持！持續努力中！趕快找我報名！」他強調這套方法的初衷是希望打破軍民隔閡，當國軍願意走進社群，以平等且幽默的方式與社會溝通，才能讓大眾看見現代軍隊充滿活力與溫度的一面。

