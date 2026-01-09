國軍持續擴大搜救失聯飛官 逐步向南延伸至台東地區

國軍擴大搜救失聯飛官，逐步向南延伸至台東地區，盼能掌握任何線索。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

國軍持續擴大搜救失聯F-16V戰機飛官辛柏毅，考量近日洋流往南流動，搜救範圍已由原先花蓮豐濱沿海及外海，逐步向南延伸至台東地區，截至九日中午仍未有進一步發現。

空軍一架F-16V戰機6日晚間於花蓮外海失聯，國軍即整合海、空、陸軍展開日夜搜救行動。國軍表示，日前已將搜尋範圍延伸至台東長濱鄉及成功鎮沿岸，今晨再進一步擴大至卑南溪出海口以南海域，由駐守台東的陸軍部隊沿岸同步搜尋。

東部地區指揮部指出，每日動員約四十名官兵，持續沿岸巡查，盼能掌握任何線索。

此外，黑鷹直升機昨晚至今晨持續在台東及花蓮外海低空搜尋；海洋委員會海巡署也派遣艦艇，並動員岸際人員投入搜救，目前尚無進一步結果。相關單位強調，將持續全力搜救，不放棄任何希望。