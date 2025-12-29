國軍掌握共軍增1演訓區 偵獲121中共機艦、海警船活動

截至今日下午，我軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘以及主、輔戰機及無人機89架次，其中有67架次進入我應變區；另外，也掌握共軍在東部海域增加1個演訓區。（圖／李智為攝）

解放軍東部戰區今（29日）起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍演。截至今日下午，我軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘以及主、輔戰機及無人機89架次，其中有67架次進入我應變區；另外，也掌握共軍在東部海域增加1個演訓區。

國防部情次室次長謝日升中將今於國防部臨時記者會上表示，中共東部戰區今早7時30分宣布在台灣周邊海空域實施針對軍演，原先公告的新聞稿公告5個聯合演訓區，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控以及外線立體懾阻等演練科目。

謝日升說，中共海事局則在早上8時18分發布通告，明早8時至晚間6時，除上述5區外，另外增加第6及第7區，禁止船舶進入；接著北京國際航行通告室發布飛航公告，在30日相同時間，在台北飛航情報區共有7處「危險區」，限制高度從地表至無限高。

另外，謝日升透露，今早國軍也同步掌握，共軍在東部海域增加1個演訓區；而在中午12時20分許，也掌握中共海警局編組艦船在台海周邊，在馬祖、烏坵附近海域，展開綜合執法巡查。

謝日升說，截至今日下午3時，共偵獲共艦14艘、海警船14艘，其中包含4艘在外離島，另有西太平洋攻擊艦編隊4艘；而在空中兵力部分，共掌握主、輔戰機及無人機89架次，其中有67架次進入我應變區。

海巡署副署長謝慶欽說明，解放軍東部戰區今早7時30分宣布實施軍演後，海巡同步偵獲4艘海警船，航近北、東海域，目前已增加到14艘，包含侵擾馬祖、金門烏坵以及東沙外離島等，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，部署14艘艦船艇「以1對1方式並航監控、強制驅離」，並派遣後續待命艦艇支援，且同步成立應變中心，偕同國防部對應監控。

謝慶欽進一步指出，這些中共海警船都在我們限制水域線上活動，距離海基線24浬貼著線上航行，我方的1對1對應方式，包含網波、無線電、LED燈、造浪、操船，逼迫中共海警船向外航行，目前都還在進行中。他也強調，昨天就偵獲2艘海警船在東部海域異常停留，故今天第一時間就部署所有艦艇，一切都在掌控之內。

謝慶欽表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，對地區和平穩定造成衝擊，嚴重影響船舶航行安全，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道安全跟順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。



