國軍採購再爆爭議 馬文君：4550萬子彈標案竟由五金批發商得標

馬文君表示，國軍有能力生產子彈卻向外採購，竟然是由菸酒、食品及五金零售批發商得標。（圖：馬文君臉書）

國防部採購案再爆爭議，繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君踢爆，國軍有能力生產子彈卻向外採購，竟然是由菸酒、食品及五金零售批發商得標。（請聽AI報導）

馬文君表示，軍備局兵工廠有子彈的產能量能，價格也便宜，卻要對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥，其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，由台灣禾亞國際有限公司得標。

馬文君指出，禾亞之前從未投標過任何政府標案，但卻在去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，不到半年時間就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案，公司登記在台中市北屯區的地址是一戶有庭院的透天宅，又是一間深藏不露的大軍火商。

馬文君說，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後透過關係專吃這些標案，大賺國防預算，請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)