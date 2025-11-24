國軍採購反無人機系統須有接管性能？ 柏鴻輝：不評論

立法院內政委員會今（24）日邀請內政部、國防部進行「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專題報告，並備質詢。國防部副部長柏鴻輝會前受訪時表示，針對外傳軍方要求反無人機系統須具備「接管」性能，他不評論。

柏鴻輝。(圖/中天新聞)

柏鴻輝表示，有關媒體報導接管一事，有關無人機系統，未來不管是採購，還是接管無人機方式等，都牽涉到採購問題，他不作評論。

柏鴻輝指出，對於法規的問題，他必須說明，許多無人機在程序上、立法上，還有需要各部會協調、強化的地方。他表示，有關接管無人機，國防部也非常慎重，尤其對於機敏場所遭到無人機入侵的行為，相關法律都在研議當中。

(圖/截自賴清德臉書)

此外，賴清德總統22日提到，國共徐蚌會戰中犧牲國軍55.5萬名引發爭議，柏鴻輝先是表示不評論，相關問題他沒有深入研究，接著說，他知道徐蚌會戰，但是他不評論

聯合新聞網日前報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備採購反無人機系統，並要求須引進以色列獨家的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機、空拍機，利用駭客技術強制接管、沒收。

