國軍採購子彈成本增3倍 藍委怒：為何要買

▲國民黨立委馬文君質疑，軍備局205兵工廠具備自行生產能力，過去自製外銷子彈每發成本約6元，如今卻以平均每發18.82元、近3倍價格對外採購。（圖／翻攝馬文君臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部以總價約15億582萬元對外採購7600萬發子彈，去年底開標，國民黨立委馬文君質疑，軍備局205兵工廠具備自行生產能力，過去自製外銷子彈每發成本約6元，如今卻以平均每發18.82元、近3倍價格對外採購，「明明自己能做、產量也充足、價格也便宜，卻硬要對外高價採購。到底為什麼要買？是誰主張要買？」

馬文君表示，位於高雄的205兵工廠去年底完成遷廠後，年產能可達近1億發，其中5.56公厘步槍彈年產量約4000萬發，足以承擔此次7600萬發的採購需求。她指出，本案中5.56公厘步槍彈採購量高達6200萬發，金額逾11億元，若由國軍自行生產，約一年多即可消化需求，質疑國防部所稱「產能不足」的依據與缺口何在。

廣告 廣告

此外，馬文君也質疑採購規格。她指出，本案名目為「訓練庫存補充」，卻大量採購價格較高的普通鋼心彈，採購規格與訓練用途並不相符。她強調，鋼心彈並非M855A1高性能穿甲彈，部分說法混淆彈種、誤導外界，若非認知錯誤，恐有為預算護航之嫌。

在價格比較上，馬文君指出，美軍2005年至2011年間曾向我國採購約3億發子彈，單價約6元，且外銷價格多年維持相同水準，顯示國軍自製彈藥具備成本與品質優勢。她強調，即便考量原物料上漲，也應優先自製，而非高價外購，並要求國防部對採購決策與責任歸屬作出清楚說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳菊住院一年！民團嘆階級差異、資源不均：民眾從急診就一床難求

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲

影／柯文哲為「代理孕母合法」拜會 韓國瑜親送春聯「馬上幸福」