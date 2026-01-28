國軍採購行車紀錄器涉中國製還買貴 徐巧芯列3點要國防部踹共





國民黨立委徐巧芯今天（28日）踢爆國軍行車紀錄器疑用「淘寶貨還買貴」，如今監察院調查報告出爐，證實案件不僅涉浮編預算、目視驗收，連得標廠商資格都不符。徐巧芯再嗆國防部，若不說清楚、未將不法廠商與相關人員移送法辦，「就別怪人民不支持編列鉅額預算」。

不僅買貴還買錯 監院揭國軍採購疑雲

徐巧芯2024年7月質詢國防部長顧立雄時，揭露國軍採購行車紀錄器疑涉資安漏洞。她指出，陸軍陸勤部運輸處於2021年間對外招標，向互暢有限公司採購1321台行車紀錄器，卻被發現部分產品疑似為中國製「淘寶貨」，與本土行車紀錄器價差近2000元，質疑國防部不僅採購價格偏高，還恐衍生國安風險。

據了解，該批行車紀錄器實際裝設於國軍將領行政座車，具高度敏感性，若設備涉及中國製零組件，恐存在資訊回傳風險，影響將領行蹤與機密安全。

監察院昨針對此案提出調查報告，除確認徐巧芯當時質疑並非空穴來風，也進一步揭露多項採購與驗收疑點。報告指出，該批行車紀錄器採購單價為2270元，但同款機型官網售價為1190元，在淘寶網站僅售人民幣90元（約新台幣373元），價差高達近6倍。若廠商直接自淘寶進貨，差價恐近2000元。

車紀錄器規格​涉中國製 質疑國防部未把關

徐巧芯提到其中該報告有提到，互暢公司購置的這批行車紀錄器，因商品能見度不高，未納入訪商，且包括記憶卡、電池斷電功能等規格也不符合陸軍標準。既然行車紀錄器規格不符需求，為什麼還要採購？還是國軍所謂的訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，國防部就照單全收。

徐巧芯指出，在驗收程序方面，報告也揭露陸軍當年僅採「目視驗收」，並未拆機檢查內部零組件。直到立委質疑後，國防部才全面清查並進行拆機查驗，結果發現電路板、讀卡機、主板反面及模組內主要IC均為中國製造，已違反政府禁止使用中國地區產品的資安規定。

當時國防部在採購過程，完全沒對採購商品做把關嗎？過程中也未嚴格執行「不允許使用中國地區產品之項目」的規定，完全不符合政府現行的資安規定，且這是有機敏性的行車紀錄器，裝設在將軍行政座車，有資訊回傳，洩漏高階將領行蹤及機密風險。

停權20案仍得標 批國軍採購機制失靈

此外，監察院指出，得標廠商互暢公司本身並無生產能力，而是透過關係企業義坤金屬公司進口中國製行車紀錄器再行投標。該公司過去在國防部多項標案中，曾因缺失遭解約並被停權，相關紀錄多達20案，卻仍取得陸勤部採購案，甚至在國防部下訂當日，同時被列為拒絕往來戶，相關流程引發高度質疑。

徐巧芯還說，得標的互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口中國製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。互暢過去曾投標其他國防部標案並因各種缺失導致解約，停權紀錄高達20案，卻還可以得到陸軍陸勤部的採購案，國軍的採購機制到底出了什麼問題，還是互暢公司的背後有更大勢力支持，讓國防部的案子非給它來做呢？

最後徐巧芯質疑，該案只是冰山一角，國防部的訪商、採購制度出現很大問題，從浮報價格、目視驗收到廠商資格問題，案子就擺在眼前，不交代清楚，移送法辦，國防部就別怪人民不支持無止盡地編列鉅額預算。

