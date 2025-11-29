國軍擬設無人作戰專責單位 盧德允籲提高層級：起步晚沒有拖延的空間

國防部軍備局27日舉行無人機徵商說明會，預計在2026至2027年投入500億元採購五型無人機。對此，軍事專家、前國防部視察盧德允在網路節目《盧德允視察中》表示，國軍正在籌劃，針對無人作戰成立專責的規劃和指揮單位，此為非常重要的發展，且對未來台海防衛作戰至關重要，國軍現在起步已經晚了，必須加緊腳步。

盧德允表示，台灣現在面臨立即而明顯的威脅，共軍及其背後龐大的無人機產業對台造成的壓力相當大。目前無人作戰和無人戰具相關單位和訓練體系分散在各個軍種中，陸軍在南部測考中心設有無人機訓練中心，其規模並不大。陸軍已將無人機和無人艇業務整併到陸軍司令部戰備訓練處統籌處理，海軍和陸戰隊設有專長訓練中心，空軍則在航空技術學院設有相關單位。由此可見無人作戰和無人戰具相關單位層級不夠高，人才勢必有限，要協調其他單位也存在困難。

列無人載具三領域 盧德允：應大幅提升 層級 ​

盧德允說明，國軍現在將無人作戰和無人戰具劃分為三個不同的領域，第一，聯合作戰層級，執行長時間、長距離的聯合海空域偵蒐和攻擊任務；第二，戰術層級，戰時針對敵方陸上、海上和登陸部隊進行戰場偵蒐、誘敵和攻擊；第三，戰鬥層即，在較小的範圍內進行即時戰場情報偵蒐與立即攻擊，支援灘岸作戰，防禦縱深作戰，也就是所謂的城鎮戰。

盧德允指出，最近有消息稱陸軍可能要提高無人作戰相關單位的層級，提高到等同於步兵、裝甲兵、通信兵等等的一種兵科的等級。步兵、裝甲兵訓練指揮部除了訓練還要發展相關的戰術、戰法與準則教令的編定，無人作戰領域同樣有此需要，要先清楚無人戰具用於何種戰場，再根據此理念規劃國軍需要採購什麼戰具。

盧德允認為，無人作戰、無人戰具單位的層級應該提得越高越好，因為無人作戰已是現在主宰戰場的重要部分，其重要性等同於步兵、裝甲兵、通信兵、化學兵也不為過。若陸軍成立無人作戰系統指揮部，最好是在國防部或參謀本部之下更高的層級成立此單位，才能統合三軍力量，跨越軍種本位，整合式的規劃未來無人作戰的面貌。國軍沒有空間再拖延，必須加快腳步，排除任何可能製造障礙的因素。

