國軍救災輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵擔責

▲11日當天大雨造成宜蘭蘇澳淹水，國軍出動裝甲車救災卻疑似輾爛民眾愛車。（圖／翻攝記者爆料網）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。蘇澳鎮中原路2輛泡水拋錨車輛疑似遭到陸戰隊救災的AAV7兩棲突擊車輾過，行政院長卓榮泰昨日下午到蘇澳勘災時表示，他與國防部長顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用會由中央處理，請軍方專心投入救災工作。對此，顧立雄今（13）日表示，官兵辛勞救災，國防部態度是不會讓官兵承擔任何責任。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部進行國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」專案報告，顧立雄於會前受訪。媒體詢問AAV7兩棲突擊車輾過民車，卓榮泰說他跟顧立雄各賠1輛都沒問題，顧立雄回應表示，卓院長的意思據他了解是國軍官兵辛勞救災不用去考慮救災導致的補償或賠償責任，AAV7在前天晚上也成功救出22人，這樣辛勞付出，國防部態度是一定不會讓官兵承擔任何責任，國防部與相關單位會去對受損車輛做適當補償或賠償。

媒體問會編預算補償嗎？顧立雄回應說，根據相關規定，包括災害防救法，包括地方政府在內會做適切處理，不會讓官兵承擔任何責任。

針對救災狀況？顧立雄表示，蘇澳部分派出713人、65車協助清淤與居家廢棄物清理，都在進行。至於花蓮部分勘查之後，地方或中央有需求，國軍站在全力協助角色一定會全力幫忙。

▲國軍救災造成泡水車輛損毀，國防部長顧立雄表示，不會讓官兵承擔責任。（圖／記者呂炯昌攝）

▲國軍救災，2輛AAV7兩棲突擊車完成檢整，準備進駐蘇澳鎮公所。（資料照／軍聞社提供）

