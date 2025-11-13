國軍救災輾2車！卓揆喊「跟顧部長一人賠一台」 顧立雄：不會讓官兵承擔責任

台北市 / 武廷融 綜合報導

受鳳凰颱風外圍環流影響，大豪雨重創宜蘭蘇澳，多處淹水深達一層樓高，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災，不過卻在救災期間意外輾壞兩輛民車。對此，行政院長卓榮泰昨(12)日表示「我跟顧部長一人賠一輛都沒問題」，而國防部長顧立雄今(13)日回應，不會讓官兵承擔任何責任，會依法聯繫相關單位做補償或賠償。

宜蘭蘇澳11日降下豪雨造成多處淹水，軍方出動的裝AAV-7兩棲突擊車協助救災，不過卻在救災時意外壓毀被大水淹沒的泡水車，而昨日卓榮泰到場勘災時則說，後勤與賠償等事務由中央統籌處理，「那兩輛壓壞的車子，我跟顧部長一人賠一輛都沒問題」。

廣告 廣告

對此，顧立雄今日表示，卓榮泰意思是指國軍在辛勞救災之餘，不用考慮相關補償跟賠償責任，AAV-7兩棲突擊車在前一晚已經成功救出22人，官兵辛勞付出，不會讓他們承擔任何責任。顧立雄也強調，對於受損車輛，會依據相關法令跟聯繫相關單位做適當補償或賠償。

顧立雄也提到，今日在蘇澳仍派出713名官兵、65輛車輛協助進行道路清淤、居家環境及廢棄物清運工作。而在花蓮方面，今日現場勘查過後，地方或中央若有需求，國軍站在協助救災的角色，一定會全力協助。

原始連結







更多華視新聞報導

美參院通過法案邀台參與環太軍演 顧立雄：不評論

AAV7挺進救災疑視線不良輾車！ 車主：將尋求賠償

顧立雄：台美共識是強化自衛能力 結合理念國共同嚇阻

