國軍文件不逐段標【無】了！國防部改在頁首放這7字

國防部先前實施新規，公文、訊息都必須逐段標註機密等級，還要逐段審查，若不涉及機密必須在段落後註明【無】，但卻引發外界討論、批評。國防部今（9）日表示，在收集各界回饋意見、研討後，決定內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」文件改為頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

