國軍文宣能量獲國際肯定 名揚TIFA、ND攝影獎

記者謝承宏／綜合報導

2025 TIFA東京國際攝影大賽（Tokyo International Foto Awards）及2025 ND攝影獎（Neutral Density Awards）近日公布獲獎名單。國防大學政戰學院新聞系學生林鴻旻作品《Fearless Courage》（無畏的勇氣）獲TIFA「榮譽提名」，為首位在國際攝影賽事獲獎的軍校生；此外，青年日報社新聞官黃雋永中校等人亦分別在2項賽事的新聞攝影、戰爭類獲榮譽提名殊榮，展現國軍文宣能量。

Fearless Courage刻劃入伍生堅毅前行

林鴻旻以作品《Fearless Courage》（無畏的勇氣）參賽，題材取年度陸軍官校聯合入伍訓練「震撼教育」測驗。作品採居中構圖的人像視角，將觀者目光聚焦於入伍生臉部表情與情緒張力，深入刻劃即使面對恐懼仍堅持前行的態度，獲評審青睞。

林鴻旻表示，首次參加國際賽即獲獎，令他深受鼓舞。為完成作品，他事前投入大量時間準備，並多次到震撼教育場域熟悉地形與動線；由於測驗過程中入伍生持續移動，要拍到特寫畫面，必須預判流程並在土堆旁守候。也因事前做足功課，最終成功捕捉到一名眼眶泛淚卻仍努力完成動作的瞬間，未來將持續精進攝影技巧。

忠實記錄國軍勤訓實況

此外，本社新聞官黃雋永中校《Defend the Frontline》（守護前線）作品，記錄外島官兵終昏仍戮力堅守崗位的身影，與袁銘駿上尉《Unleash The Tiger》（猛虎出閘）運用慢快門強化戰車機動意象的作品，也獲榮譽提名肯定。另外，謝沛宸少校《First Roar: M1A2T at Han Kuang 2025》（鋼鐵怒嘯）作品，拍攝M1A2T戰車進行實彈射擊，凸顯國軍勤訓實況，獲國際ND攝影獎榮譽提名。

政戰學院學生林鴻旻作品《Fearless Courage》。（林鴻旻提供）

青年日報社謝沛宸少校作品《First Roar: M1A2T at Han Kuang 2025》。（記者謝沛宸攝）

青年日報社袁銘駿上尉作品《Unleash The Tiger》。（記者袁銘駿攝）