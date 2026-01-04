國軍新年推新形象桌曆 展現各軍種守護家園決心

2026新的一年到來，國軍各軍種也製作形象桌曆，藉由文宣設計與官兵戰訓紀實畫面，傳達國軍全年無休、全時守護的堅定承諾，今年並結合新接裝的M1A2T型戰車、勇鷹號高教機，以及高效能艦艇後續艦等武器裝備，展現建軍備戰與國防自主成果。

(圖/宋玉寧攝)

陸、海、空軍司令部及後備、憲兵指揮部，日前陸續公開民國115年形象桌曆。其中陸軍的桌曆透過寫實構圖、手繪插畫、海報風、類運動攝影、科技風等多元方式，凸顯「全方位守護」意涵，而封面的「不變的守護」標題，搭配M1A2T型戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）與Altius 600M型無人機等，更傳遞戰力持續精進、守護承諾不變的信念。

空軍的桌曆以勇鷹號、F-16AM/BM等各型軍機編隊，搭配台灣各地風景的空拍為主軸，呈現不同視角的「看見台灣」，傳達空軍建軍備戰，守護美麗國土的承諾，以及不受時空、環境影響的堅定信念。

(圖/截自陸軍臉書)

海軍的桌曆特別以素描效果呈現「藍圖」主視覺意象，且每一面皆以海圖格線樣式呈現。內容設計部分，每一頁日期面的左下角，以文字簡介當月精選照片中出現的各式船艦、武器裝備，展現海軍持續推動現代化建軍、強化聯合作戰效能成果，彰顯官兵守護海疆、捍衛國家安全堅定意志。

憲兵的桌曆以「守護．日常」為設計主軸，依月份區分搭配部隊執勤、戰演訓等精選紀實畫面，特別在桌曆最後一頁，將全年各主題短文串聯整合，完整表達憲兵持續守護國家安全、穩定社會秩序的意涵。

(圖/截自海軍臉書)

至於後指部的桌曆則在每月融入《台灣全民安全指引》重點內容，在閱覽桌曆的同時，可強化日常生活中的安全意識，進而提升全社會防衛韌性。

(圖/截自憲兵臉書)

