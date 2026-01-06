國軍新規「標註機密等級」挨轟 國防部：刪除網路訊息加註【無】要求

國防部今年實施新規，公文、訊息都必須逐段標註機密等級，還要逐段審查，若不涉及機密必須在段落後註明【無】，遭基層官兵在網路上嘲諷擾民。國防部今（6）日晚間表示，蒐整意見後，將網路訊息傳遞需加註【無】要求，予以刪除。

國軍新規沒涉機密標註【無】 基層不滿嘲諷

國防部元旦起推動「機密資訊精準標示」相關作業，對內外公文須區分機密層級，並採逐段審查，每段落後都須註明，並分5等級為「絕」（絕對機密）、「極」（極機密）、「機」（機密）、「密」（一般公務機密）、「無」（無涉密），像是群組公布訊息、派車單、人員管制表等都要標示。

廣告 廣告

即時通訊軟體、手機訊息同步列管，不涉及機密的訊息後面要註明【無】，照片、圖檔必須要在左上角註記機密屬性。但新規被基層官兵罵翻，還在網上寫下諷刺文，每一段後面都加上一個【無】，大酸這是什麼天兵政策。

國防部立院報告標示【無】 立委質詢一度誤解

國防部5號向立法院財政委員會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告，所送的報告段落後標示【無】，一度還讓國民黨立委羅明才誤以為是「無影響」。

國防部報告每段落後標示【無】。圖／台視新聞

而淡江戰略所副教授林穎佑認為，機敏資料重點不在於文件形式，保防意識以及人員管控才是關鍵，如果今天有人要給共軍資料，相信也會有其他辦法，不完全會是用加幾個字，就有防諜保密的效果。

國防部今晚表示，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

台北／桑輔成、楊岳達 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

中國恐借鏡美對台「類斬首行動」？ 國防部：有因應準備

澎防部士官潛水失聯多日 望安沙灘尋獲遺體

因應台緊急作戰需求 美發包「莢艙軍售」強化偵測遠距目標、匿蹤戰機