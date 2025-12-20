國軍新購F-16V戰機在美測試 適型油箱對外曝光

（中央社記者吳書緯台北20日電）台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，3月舉行首架機（機號6831）出廠典禮。美國航空粉專披露，機號6831的F-16V雙座戰機進行地面測試的照片，機身配備的適型油箱也對外曝光。

負責生產F-16V（blk70）的美國洛克希德．馬丁公司3月舉行首架機出廠典禮，時任國防部副部長柏鴻輝，以及駐美代表俞大㵢在場觀禮見證，首架機為雙座機，機號6831。

美國航空攝影臉書粉絲專頁Owen's Aviation Photos今天凌晨貼出台灣向美國採購F-16V（blk70）機號6831的雙座機，在南卡羅來納州的格林維爾機場進行地面測試照片，並寫下First sighting of the Taiwan F-16 Block 70（首次目擊台灣F-16 Block 70），另一則貼文照片顯示，測試飛行員配戴頭盔瞄準系統。

國防安全研究院副研究員舒孝煌接受中央社記者採訪表示，根據照片，這架機號6831的F-16V（blk70）雙座機已配備可延長F-16V滯空時間的適型油箱，讓原先翼下掛副油箱的掛架，能改掛載其他武器增加運用彈性。

舒孝煌指出，F-16V（blk70）搭載許多新式電戰系統，在進行飛行測試前需要在地面上進行測試，確保系統之間不會互相干擾，接下來才會升空進行飛行測試，最後再進行系統測試。（編輯：翟思嘉、林克倫）1141220