主計局財務中心財務長辛宜聰少將表示，國軍明年元旦開辦「官兵急難貸款」，最高可貸120萬元。（圖／王烱華攝）

為提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作，國防部今天（10日）表示，「國軍官兵急難貸款」供現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序。除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。

主計局財務中心財務長辛宜聰少將表示，為使官兵安心戰訓本務，國防部除加強官兵理財宣教及輔導理財貸款外，近期發現部分官兵在面臨急難狀況時，尋求金融機構以外的借貸管道，導致債務黑洞越來越大，影響戰訓本務。因此國防部參酌公教人員急難貸款的做法，訂定「國軍急難貸款專案」來幫助官兵解決問題。

廣告 廣告

有關本貸款推辦的理念，辛宜聰指出，國防部為紓解官兵及家庭因各項急難事件所衍生出來的資金需求，以安定其生活，這是國防部推辦的初衷。因此當現役官兵配偶及他們的直系血親發生特定的急難事件時，短期內需要資金來紓困，國防部提供合法且低負擔的貸款，協助官兵共度難關。

辛宜聰進一步表示，貸款項目除了參考公教人員的傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護等6項外，另外增加了小額紓困項目，以支援其他急難原因的資金需求。其實每個項目依照個人的剩餘役期以及信用的狀況，除了小額紓困20萬元以外，每個人每項可以貸到60萬元；依規定申請2個以上的急難項目時，最高可以貸到新台幣120萬元。

就官兵所最關心的利率的問題，辛宜聰說，貸款官兵利息的負擔，按照郵局2年期定期機動利率，減掉0.025%來計算，目前為1.695%。一般坊間的信貸利率大概都2%以上，國防部提供了較低利率，來支援官兵度過難關。

至於申貸流程，辛宜聰說，為即時解決官兵燃眉之急，一旦發生急難事件時，申請人可備妥相關文件，透過新附系統已經開發完成，並逕洽各地區的財務單位儲蓄會來申請，以縮短行政流程。國防部會用最快的方式來審核與放貸。

辛宜聰表示，有關保證人機制的部分，一般狀況下需要找到與申請人同階級或以上的現役官兵。如果是非軍職人員也可以當保人，請公教人員或者是具備本國國籍的國民。申請額度10萬元以下且符合相關條件者，均免具保證人。

國軍官兵急難貸款各項工作，按既定的工作節點來推動，刻正辦理委商的招標作業，預劃在2026年1月份實施，正式實施的日期國防部將另行公告。辛宜聰強調，國防部提撥自有資金來設置急難貸款的專案，是為了落實政府照顧官兵理念的具體實踐之一，讓國軍官兵可以安心的、心無旁騖從事戰訓本務工作。



回到原文

更多鏡報報導

又有新詐騙手法！訂單驚見「花14000元購物」連電話、地址都遭盜…很多人都收到

《鏡報》獨家紐西蘭軍艦過台海遭共艦緊盯 紐國防部證實任務期間有7艘全程跟蹤

1.25兆國防特別預算將送立院審議 傅崐萁：軍人加薪等法案須先執行「這是基本底線」