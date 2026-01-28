國軍春巡演練第2天 35快砲結合麻雀飛彈操演

國防部於27至29日展開「春節加強戰備（春巡）」。圖為三五快砲。（張哲偉攝）





國防部於27至29日展開「春節加強戰備（春巡）」，空軍防空第795旅第301營第2連今天（28日）執行防空緊急程序演練，並展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲（GDF-006）及麻雀飛彈所構成的「彈砲合一」防空系統整體作戰運作，引發外界關注。

國軍春節加強戰備今天進入第2天，駐防空軍嘉義基地的空軍防空第795旅第301營第2連，今執行防空緊急程序演練。隨著防空警報響起，官兵聞令後迅速奔赴戰術陣地，並在10分鐘內完成作戰準備，展現即時應變能力。

空軍指出，天兵雷達為35公厘快砲系統的指揮中樞，負責搜索、鑑別與鎖定空中目標，可同時連接2座35快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成完整射擊單位。其中，35快砲為35公厘雙管防空快砲，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，有效射程為4千公尺；麻雀飛彈則肩負重要基地低空防空任務，確保機場與關鍵設施安全。





針對天兵雷達完成目標識別後，如何分配由麻雀飛彈或35快砲接戰。空軍795旅第301營第二連作戰訓練排長莊立得說明，當雷達於PPI螢幕上捕獲目標後，首要即進行「敵我識別（IFF）」。若系統判定為友機，面板上的「IFF Friend（友軍）」燈號即會亮起。而完成識別後，再由排長進行接戰分配，分別指派麻雀飛彈發射架或35快砲執行接戰任務。

至於外界關注空軍未來是否接裝國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及後續運作方式。莊立得說，依國軍慣例，相關系統正式納入作戰體系前，將先由小部隊進行接裝受訓，逐步完成接裝與熟悉作業程序。 （責任編輯：殷偵維）

左起高效能摧毀彈AHEAD、高爆燃燒曳光彈（HIT-T)、高爆燃燒彈（HIT)。（張哲偉攝）

天兵M型雷達。（張哲偉攝）

AIM-120主動式中程雷達導引空對空飛彈。（張哲偉攝）

麻雀飛彈。（張哲偉攝）

AIM-9M響尾蛇飛彈（張哲偉攝）

