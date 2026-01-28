國軍春巡》35快砲、麻雀飛彈「彈砲合一」操演 低空無人機威脅剋星

面對近年中共無人機與巡弋飛彈的威脅日益嚴峻，負責嘉義基地防空任務的空軍防空暨飛彈指揮部第301營第2連，今(28)日特別展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲(GDF-006)與麻雀飛彈組成的「彈砲合一」防空系統砲操，展現攔截低空進襲目標的硬實力。(記者王藝菘攝)

〔記者方瑋立／嘉義報導〕面對近年中共無人機與巡弋飛彈的威脅日益嚴峻，負責嘉義基地防空任務的空軍防空暨飛彈指揮部第301營第2連，今(28)日特別展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲(GDF-006)與麻雀飛彈組成的「彈砲合一」防空系統砲操，展現攔截低空進襲目標的硬實力。

國軍「春節加強戰備(春巡)」媒體邀訪活動進入第二天，301營第2連今天在嘉義基地下寮陣地模擬防空警報響起，官兵聞令後迅速奔向陣地，在10分鐘內完成作戰準備。35快砲連連長邱耀霆少校指出，該連平時透過駐地訓練與戰備操演，強化官兵對突發狀況的應處能力。

301營第2連今天在嘉義基地下寮陣地模擬防空警報響起，官兵聞令後迅速奔向陣地，在10分鐘內完成作戰準備。35快砲連連長邱耀霆少校指出，該連平時透過駐地訓練與戰備操演，強化官兵對突發狀況的應處能力。(記者王藝菘攝)

由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲(GDF-006)與麻雀飛彈組成的「彈砲合一」防空系統。圖為35公厘雙管防空快砲。(記者王藝菘攝)

針對媒體詢問35快砲面對共軍新型威脅的效能，邱耀霆表示，目前戰備均使用「高效能摧毀彈(AHEAD)」。這種彈藥在發射瞬間，會經過砲口的「初速測量器」偵測並寫入電子引信數據，確保彈藥在目標前40至60公尺處精準引爆。爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效針對低空突襲戰機、巡弋飛彈及小型無人機進行攔截與摧毀。

負責天兵雷達操作的作戰排長莊立得中尉，負責擔任「平面位置顯示器(PPI)」操作手。他說明，天兵雷達最大搜索距離可達22公里，配備8批追蹤天線，能同時鎖定並識別8個最具威脅的目標。

麻雀飛彈是兩組雙聯裝的飛彈，一組發射器有4枚飛彈。(記者王藝菘攝)

國軍115年春節加強戰備，35快砲系統裝備介紹演練。左起高效能摧毀彈AHEAD、高爆燃燒曳光彈(HIT-T)、高爆燃燒彈(HIT)， (記者王藝菘攝)

莊立得詳細解釋接戰程序，當雷達在PPI螢幕上捕獲目標後，首要步驟是進行「敵我識別(IFF)」。系統若辨識為友機，面板上的「IFF Friend(友軍)」燈號便會亮起，系統將自動鎖定無法射擊，以避免誤擊狀況發生。

一旦確認為敵機，莊立得表示，會立即執行「開控」動作，由天兵雷達即時解算目標的預測點與距離。雖然系統自動化程度高，但最終武器選擇仍保留「人工判斷」機制。據說明，排長會依據目標距離進行接戰分配：針對2至16公里較遠距離的目標，優先指派麻雀飛彈發射架進行攔截；若目標突破至4公里內，則切換由35快砲接手，以高射速火力形成火網，確保機場與重要設施安全。

此外，針對外界關注未來是否接裝NASAMS(國家先進防空系統)，莊立得也透露，依照國軍慣例，在裝備正式進入體系前，會有小部隊先行接裝受訓，這顯示國軍防空戰力持續向現代化邁進，以應對不斷變化的空中威脅。

國軍115年春節加強戰備，35快砲系統裝備介紹演練。天兵雷達。(記者王藝菘攝)

